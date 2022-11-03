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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den resmi yabancı hakem açıklaması! Hangi hakemler gelecek? İşte görüşülen ülkeler...

03.11.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de tartışmaların odağı olan, hatta zaman zaman karşılaşmaların dahi önüne geçen hatalı hakem kararları sonrası yabancı hakem konusu gündeme gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle çok tartışılan hakem kararlarına yönelik konuşan Büyükekşi yabancı hakemle ilgili flaş kararları duyurdu.

İŞTE MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI...

CUMHURBAŞKANIMIZ DA UYARDI

CUMHURBAŞKANIMIZ DA UYARDI
<p>İngiltere Premier Lig CEO'su ile görüştük, maçtan önce veya sonra kulüp başkanlarının hakemler hakkında konuşup konuşmadığını sorduk. 'Hayır, bu bizim lugatımızda yok' dedi. Teknik direktörlerin de konuşması halinde ağır cezalar alacağını söyledi. Ama bizde yenilen, hakemi günah keçisi yapıyor. Görüyoruz, bazı teknik direktörler de hata yapıyor. Futbolcular on pozisyondan birini atabiliyor. Bu onların kötü olduğu anlamına gelmez, başka sıkıntısı vardır. Hakemler için de bu geçerli. Cumhurbaşkanımız da bu yönde uyardı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz, tüm liglerimiz için bunu düşünüyoruz. Her kaybeden 'Hakem bizi doğradı' diyor. Bu kültürümüzü değiştirmemiz lazım.</p>

İNSANLAR BİLMEDEN YAZIYORLAR

İNSANLAR BİLMEDEN YAZIYORLAR
<p>İnsanlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Bilgi sahibi olmadan yazılar yazıyorlar. Olayın aslını bilseler öyle yazmayacaklar. İletişime açığız. O yüzden kulüplerimize "Burası TFF, burası herkese açık" diyoruz."</p>

HAKEM SAYIMIZ İNGİLTERE'DEN FAZLA

HAKEM SAYIMIZ İNGİLTERE'DEN FAZLA
<p>İngiltere'de PL'de 20 takım var. 19 tane hakemleri var ve buna VAR dahil. 19 hakem, VAR ve sahada görev yapıyor. Bizde 22-23 saha hakemi var, 12 tane VAR hakemi var. Hakem sayımız onlardan çok daha fazla. 'Aynı hakemler görev yapıyor' diyorlar, tabii ki yapacak. İngiltere'de belki aynı hakemler daha çok maç yönetiyorlar. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Hatayı başka yerlerde aramayalım, kendimizde arayalım.</p>

YAPAY ZEKA DAHA İYİ OLACAK

YAPAY ZEKA DAHA İYİ OLACAK
<p>Hakem atamalarındaki yapay zeka zaman içerisinde daha iyi olacak. Şu an algoritma ile yapıyoruz. Bir hakem, aynı takımın maçına 3 haftadan önce atanmıyor. 41-42 kriter var. Her hafta yeni kriterler ekliyoruz. Özellikle son 3 maçta aldıkları puanlar, sezon başından beri aldıkları puanlar ekleniyor... Psikoteknik test sonuçları ekleniyor. FIFA hakemi olup olmadıkları bir kriter. Sonuçta FIFA kokartlı hakem sayımız belli. Bu hakemleri daha zor maçlara atamamız gerekiyor. Bu hakemlerimiz Avrupa'da sayısız maç yönetiyorlar ve orada kimse şikayet etmiyor. Hakemlerimizi eleştirirken objektif bakmamız gerekiyor. Yapay zeka konusunda amacımız insan etkisini minimuma indirmek.</p>

HAKEMLERE KOŞUDAN PUAN

HAKEMLERE KOŞUDAN PUAN
<p>Hakemlerimizin, takımların ortalama koşu mesafelerine göre koşularını değerlendiriyoruz. Mesela bir takımın ortalamasından fazla koştuysa artı puan veriyoruz, ortalamanın altında kaldıysa eksi puan veriyoruz.</p>
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