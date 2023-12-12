TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Halil Umut Meler olayı sonrası gösterdiği 'Yeter' tepkisi gündem oldu!

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan çirkin saldırı olayının ardından TFF olağanüstü toplanırken, Mehmet Büyükekşi TFF'nin Levent'teki yerleşkesinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Büyükekşi, "Bu saldırı Türk futbolu adına şanssız ve utanç duyulacak bir saldırıdır. Artık yeter diyoruz. Her gün bir hakemi suçluyorlar. Hakemlerimiz de insan. Mutlaka hataları olabilir ama bu kadar da tekmeler yumruklar atacak şekilde olmaz. Son verelim artık. Tüm kamuoyuna, tüm medyaya, tüm sosyal medyaya, tüm hakem yorumcularına, tüm kulüp başkanlarına, tüm yöneticilere, tüm teknik direktörlere, saha kenarında hakemlerini başını yiyenlere sesleniyorum. Türk futbolunun marka değerini düşürmeyelim, dünyaya daha fazla rezil olmayalım" diye konuştu.

"YETER, ÇIKIŞI GÜNDEM OLDU"

Mehmet Büyükekşi'nin konuşmasının bir bölümünde 'yeter' şeklinde bağırması dikkat çekerken, bu anlar kısa sürede viral oldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Yeter artık diyoruz, yeteerrr.” pic.twitter.com/klHSwLm1Mp — Mynet Spor (@mynetspor) December 12, 2023

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