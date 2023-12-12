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  4. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Halil Umut Meler olayı sonrası gösterdiği 'Yeter' tepkisi gündem oldu!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Halil Umut Meler olayı sonrası gösterdiği 'Yeter' tepkisi gündem oldu!

12.12.2023 09:06 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türk futbolunun marka değerini düşürmeyelim, dünyaya daha fazla rezil olmayalım" derken isyan etti, Büyükekşi'nin "Artık yeter diyoruz yeter" diye bağırması gündem oldu.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan çirkin saldırı olayının ardından TFF olağanüstü toplanırken, Mehmet Büyükekşi TFF'nin Levent'teki yerleşkesinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Büyükekşi, "Bu saldırı Türk futbolu adına şanssız ve utanç duyulacak bir saldırıdır. Artık yeter diyoruz. Her gün bir hakemi suçluyorlar. Hakemlerimiz de insan. Mutlaka hataları olabilir ama bu kadar da tekmeler yumruklar atacak şekilde olmaz. Son verelim artık. Tüm kamuoyuna, tüm medyaya, tüm sosyal medyaya, tüm hakem yorumcularına, tüm kulüp başkanlarına, tüm yöneticilere, tüm teknik direktörlere, saha kenarında hakemlerini başını yiyenlere sesleniyorum. Türk futbolunun marka değerini düşürmeyelim, dünyaya daha fazla rezil olmayalım" diye konuştu.

"YETER, ÇIKIŞI GÜNDEM OLDU"

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Mehmet Büyükekşi'nin konuşmasının bir bölümünde 'yeter' şeklinde bağırması dikkat çekerken, bu anlar kısa sürede viral oldu.

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