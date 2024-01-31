TFF'den devrim gibi kararlar! Resmi açıklama geldi 'VAR' kayıtları yayınlanacak... 26'ncı haftadan sonra her şey değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu yeni projelerini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken kararlar almaya hazırlanıyor.
Önemli bir yatırım sonucunda hayata geçirilen Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin ardından şimdi de hakem tartışmalarının önüne geçmeyi amaçlayan önemli adımlar için de kolları sıvamış durumda.
TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, TFF'nin hayata geçirmeye hazırlandığı 3 önemli proje hakkında bilgi verdi.
Bunların başında ise VAR Kayıtları geliyor. Her tartışmalı kararın ardından gündeme getirilen VAR Kayıtları’nın yayınlanmasıyla ilgili testler sürüyor. IFAB, VAR konuşmalarının eğitim amaçlı yayınına izin veriyor.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemlerimiz de VAR konuşmalarının açıklanmasını istiyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. VAR incelemesinin yapıldığı pozisyonlardaki konuşmaların açıklanması gündemimizde. Amacımız futbolda daha adil ve şeffaf bir yönetim oluşturmak" şeklinde konuştu.
Bu konuda çalışmalarını sürdüren TFF, İspanya LaLiga'daki gibi maçların tamamlanmasının ardından VAR konuşmalarını yayınlamayı hedefliyor. Söz konusu uygulama için testler devam ediyor. Kısa süre içerisinde Süper Lig’de de kayıtların yayınlanması planlanıyor.
Eröğüt, TFF'nin üzerinde çalıştığı bir diğer konunun hakem gözlemcileriyle ilgili olduğunu bildirdi. Eröğüt, 26. haftadan itibaren UEFA'nın en iyi gözlemcilerinin geleceğini bildirdi. 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey yabancı gözlemcilerinin hakem notuna etkileri yüzde 50 olacak. Statta görevlendirilecek olan gözlemcinin hakem puanına etkisi yüzde 30’la sınırlandırılacak. Kalan yüzde 20’lik bölümde ise anket devreye girecek.
VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek notun toplam nota etkisi de yüzde 20 sayılacak. Mevcut durumda maça giden gözlemcinin yüzde 35’lik, TV gözlemcisinin yüzde 35, anketin ise yüzde 30’luk bir etkisi sözkonusuydu.