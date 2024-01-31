SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. TFF'den devrim gibi kararlar! Resmi açıklama geldi 'VAR' kayıtları yayınlanacak... 26'ncı haftadan sonra her şey değişiyor

TFF'den devrim gibi kararlar! Resmi açıklama geldi 'VAR' kayıtları yayınlanacak... 26'ncı haftadan sonra her şey değişiyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 10:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu devrim gibi kararlara imza atmaya hazırlanıyor. TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt yaptığı açıklamalarda yenilikleri duyururken bunların arasında VAR kayıtlarının açıklanması da var. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu yeni projelerini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken kararlar almaya hazırlanıyor.

Önemli bir yatırım sonucunda hayata geçirilen Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin ardından şimdi de hakem tartışmalarının önüne geçmeyi amaçlayan önemli adımlar için de kolları sıvamış durumda.

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, TFF'nin hayata geçirmeye hazırlandığı 3 önemli proje hakkında bilgi verdi.

Canlı Skor

VAR KAYITLARI YAYINLANACAK

VAR KAYITLARI YAYINLANACAK

Bunların başında ise VAR Kayıtları geliyor. Her tartışmalı kararın ardından gündeme getirilen VAR Kayıtları’nın yayınlanmasıyla ilgili testler sürüyor. IFAB, VAR konuşmalarının eğitim amaçlı yayınına izin veriyor.

"HAKEMLERİMİZ İSTİYOR"

"HAKEMLERİMİZ İSTİYOR"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemlerimiz de VAR konuşmalarının açıklanmasını istiyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. VAR incelemesinin yapıldığı pozisyonlardaki konuşmaların açıklanması gündemimizde. Amacımız futbolda daha adil ve şeffaf bir yönetim oluşturmak" şeklinde konuştu.

İSPANYA MODELİ

İSPANYA MODELİ

Bu konuda çalışmalarını sürdüren TFF, İspanya LaLiga'daki gibi maçların tamamlanmasının ardından VAR konuşmalarını yayınlamayı hedefliyor. Söz konusu uygulama için testler devam ediyor. Kısa süre içerisinde Süper Lig’de de kayıtların yayınlanması planlanıyor.

ETKİSİ YÜZDE ELLİ OLACAK

ETKİSİ YÜZDE ELLİ OLACAK

Eröğüt, TFF'nin üzerinde çalıştığı bir diğer konunun hakem gözlemcileriyle ilgili olduğunu bildirdi. Eröğüt, 26. haftadan itibaren UEFA'nın en iyi gözlemcilerinin geleceğini bildirdi. 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey yabancı gözlemcilerinin hakem notuna etkileri yüzde 50 olacak. Statta görevlendirilecek olan gözlemcinin hakem puanına etkisi yüzde 30’la sınırlandırılacak. Kalan yüzde 20’lik bölümde ise anket devreye girecek.

YÜZDE 20'LİK NOTA ETKİSİ

YÜZDE 20'LİK NOTA ETKİSİ

VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek notun toplam nota etkisi de yüzde 20 sayılacak. Mevcut durumda maça giden gözlemcinin yüzde 35’lik, TV gözlemcisinin yüzde 35, anketin ise yüzde 30’luk bir etkisi sözkonusuydu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig MHK VAR futbol türkiye futbol federasyonu ust erden
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

Survivor'da cinsellik ve sigara detayı... Anlattıkları yeniden gündem oldu!

Survivor'da cinsellik ve sigara detayı... Anlattıkları yeniden gündem oldu!

TFF'den devrim gibi kararlar! VAR kayıtları açıklanacak

TFF'den devrim gibi kararlar! VAR kayıtları açıklanacak

Fenerbahçe'nin yıldızını Erol Bulut kapıyor!

Fenerbahçe'nin yıldızını Erol Bulut kapıyor!

Yunanistan'da Terim'e demediklerini bırakmadılar: Bir ayda tanıdık...

Yunanistan'da Terim'e demediklerini bırakmadılar: Bir ayda tanıdık...

'Bir an tereddüt etmedim' dedi! Ayrılık sonrası G.Saray'a şok sözler

'Bir an tereddüt etmedim' dedi! Ayrılık sonrası G.Saray'a şok sözler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.