TFF'den skandal hamle! ''5 aydır kaşar ekmek yiyoruz'' diyen Hatayspor'a haciz davası açtılar! ''Depremzede olarak gittik, 5 milyon TL istediler''

TFF Riva Tesisleri'nde kamp yapan ve şu ana dek konaklama ücretini ödeyemeyen Hatayspor'a haciz gönderildi. Gönderilen haciz konusunda belgeler ortaya çıktı ve kamuoyu bu olaya büyük tepki gösterdi.

4 MİLYON 944 BİN TL

İstanbul 8. İcra Dairesi, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına 'Konaklama Bedeli' olarak Hatayspor'a 4 milyon 944 bin TL haciz gönderdi.

"DEPREMZEDE OLARAK GİTMİŞTİK, 5 MİLYON TL İSTEDİLER"

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, "Bizden tesisi, 10 Eylül 2023 tarihinde boşaltmamız istenmişti. Biz oraya depremzede misafir olarak gitmiştik. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 milyon TL para istedi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istenmesine anlam veremedik. Biz maçları kendi stadımızda oynayamadığımız için gelirimiz yok zaten. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

HATAYSPOR STADININ SON HALİ...

TESİSLERDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde olduğu gibi Hatay’da da büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor tesisleri ve Yeni Hatay Stadyumu’nda büyük hasar oluştu. Hatayspor Kulübü de bu sebeple bir süre hazırlıklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, İstanbul Riva’da bulunan eğitim tesislerinde yaptı.

"5 AYDIR KAŞAR EKMEK YİYORUZ"

Atakaş Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler'in Gaziantep maçı sonrası canlı yayında yaptığı açıklama, 6 Şubat depremlerinin yıkımını bir kez daha hatırlatmıştı. Zor günlerin devam ettiğini belirten Kardeşler, "Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa görüyorum. Bir futbol takımı, basketbol idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz." demişti.

KONAKLAMA BEDELLERİ DAHİL HEPSİ İSTENMİŞ

Ortaya çıkan belgelerde, Hatayspor'dan yaptıkları konaklamanın bedelleri bile istenmiş. Depremzede olarak gittikleri yerden böyle bir ücret talep edilmesi sporseverleri rahatsız etti.



