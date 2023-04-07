TFF'ye bildirildi! Kiralık gitmişti, Fenerbahçe'nin genç yıldızı İsak Vural'ın sözleşmesi feshedildi... Geri dönmüyor!

ALİ KOÇ: SAF BİR YETENEK

Başkan Ali Koç, İsak Vural'ın imza attığı törende "Saf bir yetenek. Kendisini keşfetmeye gerek yok. Avrupa futbolunu takip eden herkes onu biliyordu. Onu büyük kulüplerden cezbetmemiz aslında çok düşündüğümüz bir konu değildi ama kısmet. Birçok kulübün peşinde koştuğu İsak, dört lisan biliyor. Babası Türk, annesi İsveçli" açıklamasında bulunmuştu.