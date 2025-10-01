SPOR

Thierry Henry, Liverpool karşısındaki oyunu sonrası Sarı-Kırmızılılar'a hayran kaldı! "Galatasaray herkesi yenebilir"

Futbol efsanesi Thierry Henry, Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi mücadelesi sonrası Sarı-Kırmızılılar’a övgüler yağdırdı. CBS Sports’ta konuşan Henry, galibiyetin önemine vurgu yaparken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Futbolun efsane isimlerinden Thierry Henry, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İngiltere'deki yayıncı CBS Sports'ta karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Henry, Sarı-Kırmızılılar'ın aldığı bu galibiyetin ardından temsilcimize büyük övgülerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

Canlı Skor

"G.SARAY HER TOP İÇİN SAVAŞTI" 

Thierry Henry, Liverpool karşısındaki oyunu sonrası Sarı-Kırmızılılar'a hayran kaldı! "Galatasaray herkesi yenebilir" G1

Futbolda her zaman biraz şansınız olması gerekir. Penaltı doğru karardı. Ancak, Galatasaray her top için savaştı. Sürekli olarak maksimum seviyede mücadele ettiler.

"G.SARAY DAHA ÇOK GOL ATABİLİRDİ" 

Thierry Henry, Liverpool karşısındaki oyunu sonrası Sarı-Kırmızılılar'a hayran kaldı! "Galatasaray herkesi yenebilir" G2

Galatasaray, daha fazla gol atabilirdi. Osimhen bazı pozisyonları iyi değerlendiremedi. Takım arkadaşlarına verebileceği pozisyonlarda bencillik yaptı.

"HARİKA MÜCADELE ETTİLER" 

Thierry Henry, Liverpool karşısındaki oyunu sonrası Sarı-Kırmızılılar'a hayran kaldı! "Galatasaray herkesi yenebilir" G3

Maç boyunca Galatasaray'ın Liverpool'u her dakika nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray'a hakkını vermemiz gerekiyor. Oynayan tüm Galatasaraylı futbolcular harika mücadele ettiler.

"G.SARAY HER TAKIMI YENEBİLİR!"

Thierry Henry, Liverpool karşısındaki oyunu sonrası Sarı-Kırmızılılar'a hayran kaldı! "Galatasaray herkesi yenebilir" G4

Galatasaray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var. Daha fazlasını başarabilirler mi, bilmiyorum ama Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa'daki her takımı yener.

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Liverpool Thierry Henry son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
