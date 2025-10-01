Thierry Henry, Liverpool karşısındaki oyunu sonrası Sarı-Kırmızılılar'a hayran kaldı! "Galatasaray herkesi yenebilir"

"G.SARAY HER TAKIMI YENEBİLİR!"

Galatasaray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var. Daha fazlasını başarabilirler mi, bilmiyorum ama Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa'daki her takımı yener.