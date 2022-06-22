THY Teknik AŞ, Boeing 777-300ER tipi uçakların iniş takımları bakımını başarıyla tamamladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş, iniş takımları bakım-onarım kabiliyetlerine Boeing B777-300ER tipi uçakları ekledi ve bu kapsamda gerçekleştirdiği ilk bakımını başarıyla tamamladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçak üreticisi Boeing'in uzun menzilli yeni nesil uçak tiplerinden biri olan 777-300ER'nin iniş takımı bakım operasyonunun tamamlanması ve kabiliyete alınması, THY Teknik A.Ş'yi iniş takımları bakım-onarım alanında dünyanın en yetkin hizmet sağlayıcılarından biri haline getiriyor.

Son yıllarda kazandığı uçak tip ve komponent (bileşen) kabiliyetleri ile sektördeki rekabet gücünü her geçen gün artıran ve hizmet portföyünü genişleten THY Teknik A.Ş, diğer Boeing 777 tipi uçakların iniş takımlarından farklı bir bakım prosedürüne sahip olan ve hava yolu operatörlerinin filolarında her geçen gün daha fazla yer verdiği bu uçak tipinin iniş takımlarını da kabiliyet listesine ekleyerek, sektördeki pazar payını artırma noktasında büyük bir adım attı.

- "Bakım onarım alanındaki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, 2021 yılında 216 iniş takımının bakımını tamamladıklarını ve bakım sayısını önceki yıla oranla yüzde 40 artırdıklarını belirtti.

Bu yıl bu rakamı yükseltmeyi ve iniş takımları bakım onarımı alanında sahip oldukları pazar payını daha da artırmayı hedeflediklerini dile getiren Akbulut, şunları ifade etti:

"777-300ER tipinin kabiliyete alınması ve bakım operasyonunun kusursuz bir şekilde tamamlanması, bu hedefimize ulaşmamızda ciddi önem arz etmektedir. Şirketimiz uçak bakım-onarım sektöründeki yüzyıla yaklaşan tecrübesini, havacılık bakım-onarım alt sektörlerine aktarmaya devam edecek ve müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini daha da genişletecek. Boeing 777-300ER tipi uçaklar üzerinde yapmış olduğumuz ilk iniş takımı bakımının ve bu hizmeti kendilerine zamanında teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibimize şükranlarımı sunuyorum."

Kapsamlı uçak ve komponent bakım-onarım kabiliyetleri sayesinde, son teknolojiyle donatılmış atölye ve hangarlarında müşterilerine yüksek kalitede hizmetler sunan THY Teknik AŞ, Airbus A319, A320, A321, A330 Family, A340, Boeing 737 Next Generation ve 777-300ER tipi uçakların iniş takımlarına bakım-onarım ve revizyon hizmetleri sunuyor.