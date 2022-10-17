THY Teknik AŞ, ilk Airbus A350-900 tipi uçağın üs bakımını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, THY'nin Avrupa kökenli uçak üreticisi Airbus'tan 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği ve 2020 yılında filosuna entegre etmeye başladığı Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkinin üs (ağır) bakım operasyonlarını başarıyla tamamladı.

THY Teknik AŞ'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangarında ilk Airbus A350-900 tipi uçağın bakımının tamamlanması ve uçağın hangardan çıkışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Teknik AŞ'nin yeni bir başarısını kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bolat, "Şu anda 11 adet A350 uçağımız uçmakta. Bunlar genellikle uzun mesafeli uçuşlarda, sahip oldukları motor teknolojisi ve gövde teknolojisi ile beraber ortaklığımızın 787'lerle beraber en efektif uçakları. Bu uçakların orta vadede sayıları 36'ya çıkacak. Daha fazla da almak için Airbus ile görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Teknik AŞ'nin THY dışında farklı firmalara da hizmet verdiğini dile getiren Bolat, THY Teknik AŞ'nin hangar kapasitesinin 2006 yılından bugüne 3.5 kat arttığını, kapasiteyi daha da artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

- "2005 yılında 83 uçağımız vardı"

THY'nin kısa dönemde konsolide karlarının yarısına yakınını iştirak şirketlerinden elde etme yolunda hedeflerinin olduğunu anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"Bu büyük bir hedef. Burada en önemli oyunculardan birisi Teknik AŞ. Bu açıdan biz Teknik AŞ ve çalışanlarına gerekli yatırımları ve ihtimamı göstereceğiz ve göstermeye başladık. 2003 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesi ile getirdiği yönetici kadroların bugüne kadar ne yaptığını görmek açısından bu önemli. 2005 yılında 83 uçağımız vardı. Bu 83 uçağın 12'si geniş gövdeydi. 2003 yılında 60'a yakın uçağımız vardı. O zamanlar 7 tane A340-300 uçağımız vardı, 5 tane A310 uçağımız vardı. Bugün ise 129 tane geniş gövde uçağımız var. Demek ki 10 kat büyümüş geniş gövde sadece. O zamanlar Avrupa Hava Yolları Birliğinde 30 tane hava yolu şirketi vardı. Iberia 9. sıradaydı ve Türk Hava Yolları daha düşük sıradaydı. THY'nin stratejik hedefi o zaman Iberia'nın seviyesine ulaşmaktı. Bugün Iberia 128 uçakla Avrupa'da bir hava yolu. Avrupa'daki diğer 30 şirketten çoğu kapandı. 2003 yılındaki ilerleme ile devam etseydik, bugün bizim elimizde sadece 20 tane geniş gövde uçak olurdu. O zamanlar Boeing 787'ler 777'ler filoya girmezdi. Geçmişe bakıp geleceğimizi ona göre planlamamız lazım. 7 tane A340'ın üstüne birkaç tane A340 koyalım diye 3 yıl Air Jamaica'nın peşinden koştum. 2020 yılından bugüne 11 tane A350'yı, 15 tane de Boeing 787'yi filomuza katmışız. Bu başarı hepimizin."

- "İstanbul'daki her 200 kişiden biri Türk Hava Yolları çalışanı"

Bolat, THY’nin bugüne kadar karşılaştığı zorluklardan her zaman güçlenerek çıktığına işaret ederek, "89 yıllık bir başarı hikayesinden bahsediyoruz. Özellikle bu başarı hikayesinin benim de içinde olduğum son 17 yılından bahsediyoruz. Bu yıl Türkiye'ye 14 milyar dolar döviz getirmişiz. 75 bin çalışana iş sağlıyoruz. İstanbul'a baktığımızda şu anlama geliyor, İstanbul'daki her 200 kişiden biri Türk Hava Yolları çalışanı. Ya iştirak şirketinde ya taşeron firmasında çalışıyor." dedi

-"1 milyon Amerikalıyı Türkiye'ye turist olarak getirmişiz bu yıl"

THY’nin önümüzdeki yıl 90'ıncı yılını kutlayacağını hatırlatan Bolat, buna çok önem verdiklerini dile getirdi.

Bolat, 90. yıllarına daha da güçlenerek daha büyüyerek gireceklerine dikkati çekerek, "400'üncü uçağımız gelecek. 2023 yılında da 1 milyarıncı yolcumuzu taşıyacağız. 1 milyon Amerikalıyı Türkiye'ye turist olarak getirmişiz bu yıl. ABD'den buraya başka havayolu gelmiyor. Her zaman buna uğraşıyoruz. Yabancı havayolları gelsin, Türkiye'ye katkı sağlayacak, networkumuza katkı sağlayacak havayolları gelsin. Ucuz havayollarının, vur-kaç yaparak gelip bir ülkenin ekonomisini, havacılığını bozup gitmesi çok hoşumuza gitmiyor. O bakımdan gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Türk havacılığının daha ileri gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "2019 verilerini 2022 yılının haziran ayında itibaren geçmiş durumdayız"

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut ise hizmet portföyleri için önemli bir kilometre taşı olan ilk Airbus A350-900'ün üs bakımını tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'ndaki hangarlarının 2 yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatan Akbulut, şöyle konuştu:

"2021 yılının başında pandeminin de biraz etkisiyle stratejik bir karar alarak içinde bulunduğumuz bu hangarı Airbus uçaklarının üs bakımlarını yapmak üzere planlamaya başladık. An itibarıyla THY'nin filosunda olup da üs bakımını yapmadığımız uçağı kalmadı. Yan taraftaki D hangarında da dar gövdeli uçakların bakımlarını yapmaya devam edeceğiz. Bu sene içinde 17 farklı ülkeden 28 farklı firmaya üs bakım hizmeti vermiş olduk. 2019. yılı pandemi öncesinde THY Teknik AŞ, hem uçak bakımı hem de elde edilen gelir bakımından en üst seviye yıldı. 2019 verilerini 2022 yılının haziran ayında itibaren geçmiş durumdayız."

Akbulut, bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etti.