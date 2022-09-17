THY ve Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu "Connect" fotoğraf sergisini açtı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu, "Connect" adlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül Cuma günü seçkin fotoğraf koleksiyonundan oluşan serginin açılışı, Türkiye'nin dünyadaki en önemli diplomatik merkezlerinden biri olan ve geçen eylül ayında New York'ta açılan Türkevi'nde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin tarihinin birçok yönden insanlığın tarihi olduğunu kaydetti.

Bolat, sayısız kültüre ev sahipliği yapan Türkiye topraklarının, medeni toplumların gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadığının açıkça görüldüğünü vurgulayarak, "ABD'ye 30 yılı aşkın bir süre önce uçmaya başlayan Türk Hava Yolları ailesi önümüzdeki yıl 90. yılını kutluyor olacak. Kurulduğumuz günden bu yana en önemli misyonlarımız arasında kıtalar arasında köprü kurmak, ülkeleri birbirine bağlamak ve toplumları birleştirmek bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu da yer aldı.

- Sergi hakkında

Connect sergisi, Anadolu'nun gizli cevherlerinden ünlü destinasyonlara yeni bakış açıları ortaya koymaya uzanan bir yelpazede, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve 49 şehirden manzara fotoğraflarını öne çıkarıyor. Sanat dünyasının yeni nesil fotoğrafçılarından Murat Dağaslan'ın objektifinden çıkan fotoğraflardan oluşan serginin küratörlüğünü ise Serhat Kula üstleniyor.

Merkezine milyonlarca yıl önce var olan süper kıta Pangea konseptini alan sergi, Türk Hava Yolları'nın dünyada en fazla ülkeye uçan küresel havayolu şirketi olarak sahip olduğu geniş bağlantı kabiliyetini gözler önüne seriyor. Pangea artık var olmasa da Türk Hava Yolları daha fazla insanı ve ülkeyi bir araya getirmeye devam ediyor.

Pangea, Paleozoik zaman sonları ile Mezozoik zaman başlarında var olmuş dördüncü ve son süperkıtadır. Yaklaşık 335 milyon yıl önce daha önceki erken kıta parçalarından toplanarak bir araya geldi ve yaklaşık 200 milyon yıl önce ayrılmaya başladı.