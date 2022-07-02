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  4. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (1)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (1)

02.07.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur" - "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır" - "2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve altıda altı yaptık"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur." dedi.

Muş, Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) açılışında, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 6 ayında da devam ettirdiğini belirten Muş, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve altıda altı yaptık. Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir."

Haziran ayı ithalatının ise 31,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Muş, "Enerji kalemi 8,1 milyar dolarlık payla bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (1)

- "Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur" - "Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır" - "2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüks

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

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