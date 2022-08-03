YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Ticaret Bakanı Muş "Türkiye İhracat Seferberliği" programında konuştu: (3)

Ticaret Bakanı Muş "Türkiye İhracat Seferberliği" programında konuştu: (3)

03.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(TOGG) Modellere göre çok hızlı zamanda üretim bandını hızlı şekilde değiştirme kabiliyeti var. Buna göre dizayn edilmiş. Aynı zamanda batarya fabrikası da kuruldu. Türkiye, bu kalite standardıyla dünyaya daha kaliteli ürün ihracatı yapabiliyor. İhracat potansiyeli var"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yerli otomobil TOGG'un test üretimlerinin devam ettiğini belirterek, "Modellere göre çok hızlı zamanda üretim bandını hızlı şekilde değiştirme kabiliyeti var. Buna göre dizayn edilmiş. Aynı zamanda batarya fabrikası da kuruldu. Türkiye, bu kalite standardıyla dünyaya daha kaliteli ürün ihracatı yapabiliyor. İhracat potansiyeli var." dedi.

Muş, kentteki bir otelde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı'yla yaptığı bir zirvede, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konulduğunu, en önemli ikinci ihracat pazarının ABD olduğunu söyledi.

ABD ile karşılıklı ticaretin gelişmesinin söz konusu olduğunu aktaran Muş, "ABD, muhtemelen çok uzun sürmeden birinci sıraya gelecek. Aynı şekilde oradan ithalatımız da arttı. Biz artık orada eyalet bazlı bir çalışma yapmak istiyoruz. Ticaret alım heyetlerimizi buradan oralara göndereceğiz." diye konuştu.

Muş, Türkiye'nin otomobili TOGG'un test üretimlerinin de devam ettiğini, standartlarının ve kalitesinin dört dörtlük olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin kalite standartlarının belli bir noktanın üzerinde olduğunu vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

"Şu anda sertifikalarını almaya başladılar. Şubata kadar bitirecekler. Normalde fabrika üretim yapabiliyor ama sertifikalardan dolayı mart ayı bekleniyor. Dolayısıyla fabrikanın dünya standartlarında üretim yapabilecek bir kapasitesi var. İhtiyaç duyulan bir çok şeyi o civardan, yan sanayisinden, oradaki altyapıdan ve diğer üreticilerden sağlayabiliyor. Modellere göre çok hızlı zamanda üretim bandını hızlı şekilde değiştirme kabiliyeti var. Buna göre dizayn edilmiş. Aynı zamanda batarya fabrikası da kuruldu. Türkiye, bu kalite standardıyla dünyaya daha kaliteli ürün ihracatı yapabiliyor. İhracat potansiyeli var. İnsanlarımız merakla bekliyor. Çok modern bir tesis yapılmış. Modern üretim bantları ve yüzde 90 otomasyon var. İnsan gerçekten hayran kalıyor."

Muş, İstanbul Havalimanı'nın, ticaretin Türkiye'ye kaymasında bir faktör olduğunu, ulaşım imkanları ve aynı anda 2-3 uçağın da kalkabildiği büyük bir vizyon olduğunu sözlerine ekledi.

Programda, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da konuşma yaptı.

Program, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin de katıldığı oturumla devam etti.

(Bitti)

Ticaret Bakanı Muş "Türkiye İhracat Seferberliği" programında konuştu: (3)

- "(TOGG) Modellere göre çok hızlı zamanda üretim bandını hızlı şekilde değiştirme kabiliyeti var. Buna göre dizayn edilmiş. Aynı zamanda batarya fabrikası da kuruldu. Türkiye, bu kalite standardıyla dünyaya daha kaliteli ürün ihracatı yapabiliyor. İhraca

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya'da

"Türkiye İhracat Seferberliği" programı

"Türkiye İhracat Seferberliği" programı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:12
Sabah
05:48
Öğle
13:01
İkindi
16:50
Akşam
20:05
Yatsı
21:34
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annesini katletmişti! Aldığı ceza herkesi şoke etti

Annesini katletmişti! Aldığı ceza herkesi şoke etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Eden bulur! Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayıp...

Eden bulur! Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayıp...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.