TİGEM 15 tay satışından 10 milyon lira gelir elde etti

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2022'nin ikinci elit tay satışından 10 milyon 220 bin lira gelir elde etti.

TİGEM'den yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılının ikinci elit tay satışında, Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 15 elit safkan tayın ortalama 681 bin lira fiyatla alıcı bulduğu belirtildi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan müzayedede, toplam 10 milyon 220 bin lira gelir elde edildiği bildirilen açıklamada, satışın en yüksek fiyatla alıcı bulan tayın, şampiyon Özgünhan'ın yavrusu "Akatahan" olduğu ve tayın Mehmet Yıldız tarafından 2 milyon liraya satın alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Akatahan"ı 1 milyon 200 bin lira fiyatla satılan yine Özgünhan'ın yavrusu olan "Ahen Tay"ın takip ettiği ve tayın Mücahit Yıldızhan tarafından satın alındığı belirtilerek, "TİGEM'in bu zamana kadar gerçekleştirdiği elit tay satışlarında, en yüksek 1 milyon 200 bin lira fiyatlı Cevher tayın rekorunu 2 milyon lira bedelle satışı yapılan Akatahan kırdı. Ayrıca TİGEM bu müzayede ile 'toplam satış geliri', 'satış ortalaması' ve 'en yüksek bedelle alıcı bulan tay' kategorilerinde tarihi rekora imza attı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ergün Erol, Arap atı yetiştirilmesi ve ıslahında dünya lideri konumunda olan TİGEM'in satışlarda elde ettiği başarıda at sahiplerinin de büyük payı olduğunun altını çizdi.

Erol, TİGEM'in tüm faaliyetlerinde olduğu gibi atçılık faaliyetlerinde de sabırla büyük bir özveri gösteren ve emek harcayan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Açıklamada, yılın son elit taylarının 25 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek ihaleyle satışa sunulacağı kaydedildi.