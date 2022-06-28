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TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

28.06.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 50 tayı ihaleyle 3 milyon 686 bin liraya sattı.

Açık artırma usulüyle yapılan ihalede taylar, 25 bin ila 460 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu.

İhalenin en yüksek bedelle satılan tayı, Muahnnad Daravsha tarafından 460 bin liraya alınan "Kızıl Gezegen" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.

Taylardan "Kızılgezen" 310 bin liraya, "Kısakürek", "Şanslı Enes" ve "Kara Korsan" adlı 2 yaşındaki erkek taylar ise 260'şar bin liraya alıcı buldu.

TİGEM'in 50 tayın satışından toplam 3 milyon 686 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

TİGEM 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

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