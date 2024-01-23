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  4. TikTok başına iş açtı! 17 yaşındaki çocukla aşk yaşadığı iddia edildi! Karı koca canlı yayında yüzleşti

TikTok başına iş açtı! 17 yaşındaki çocukla aşk yaşadığı iddia edildi! Karı koca canlı yayında yüzleşti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 10:31 | Son Güncelleme:
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Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da her bölümüyle büyük ilgi çekiyor. Her hafta farklı konuların işlendiği programda bu defa evden kaçan eşini aramaya gelen Ahmet Bey'in anlattıklarını damga vurdu. Eşinin sosyal medya bağımlısı olduğunu söyleyen Ahmet Bey eşi Semiha Hanım'ın 17 yaşındaki çocukla aşk yaşadığını iddia etti.

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa bu defa hastaneye gidiyorum diyerek evden çıkan ve geri dönmeyen eşini aramaya gelen Ahmet Bey'in anlattıkları damga vurdu.

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TIKTOK BAŞINA İŞ AÇTI

Ahmet Bey, bir aydır ortalarda olmayan eşini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Semiha Hanım'ı Esra Erol buldu ve karı koca canlı yayında yüzleşti.
Eşi yüzünden üç çocuğunu bırakıp evden kaçtığını söyleyen Semiha Hanım 'Beni defalarca evden kovdu. Bende dediğini yaptım' ifadelerini kullandı.
Eşinin sosyal medya bağımlısı olduğunu söyleyen Ahmet Bey'in bu iddiası üzerine Semiha Hanım 'Ben fenomen olmaya hevesli biri değilim' diyerek yanıt verdi
Sadece TikTok kullandığını söyleyen Semiha Hanım'ın 17 yaşındaki bir çocukla aşk yaşadığı iddia edildi. Esra Erol bu soruyu sorunca Semiha Hanım daha önce konuştuğu kişinin yaşını bilmediğini ve şuan da kimsenin yaşında olmadığını söyledi.
Karı kocasının yüzleşmesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Ahmet Bey boşanmak istediğini dile getirdi.
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Esra Erol yaşında ele
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