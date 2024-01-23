TikTok başına iş açtı! 17 yaşındaki çocukla aşk yaşadığı iddia edildi! Karı koca canlı yayında yüzleşti

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa bu defa hastaneye gidiyorum diyerek evden çıkan ve geri dönmeyen eşini aramaya gelen Ahmet Bey'in anlattıkları damga vurdu.





TIKTOK BAŞINA İŞ AÇTI

Ahmet Bey, bir aydır ortalarda olmayan eşini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Semiha Hanım'ı Esra Erol buldu ve karı koca canlı yayında yüzleşti.

Eşi yüzünden üç çocuğunu bırakıp evden kaçtığını söyleyen Semiha Hanım 'Beni defalarca evden kovdu. Bende dediğini yaptım' ifadelerini kullandı.

Eşinin sosyal medya bağımlısı olduğunu söyleyen Ahmet Bey'in bu iddiası üzerine Semiha Hanım 'Ben fenomen olmaya hevesli biri değilim' diyerek yanıt verdi

Sadece TikTok kullandığını söyleyen Semiha Hanım'ın 17 yaşındaki bir çocukla aşk yaşadığı iddia edildi. Esra Erol bu soruyu sorunca Semiha Hanım daha önce konuştuğu kişinin yaşını bilmediğini ve şuan da kimsenin yaşında olmadığını söyledi.