TİM Maden Sektör Kurulundan yenilebilir enerji için ucuz kredi talebi

İZMİR (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu, Ege Maden İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde İzmir'de toplandı.

Kurul toplantısı öncesi Ege İhracatçı Birliklerinde basın açıklaması yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya, elektrik ve doğal gaz zamlarına değindi.

Dolardaki artışın akaryakıta ve diğer enerji maliyetlerine yansımasının aşikar olduğunu, bu nedenle zammın sürpriz olmadığını ifade eden Çetinkaya, sektörün bir kısmının özellikle yenilenebilir enerji sistemlerine yönelik dönüşüm yaptığını anlattı.

Güneş enerjisi sistemlerinin bu konuda ön planda olduğuna işaret eden Çetinkaya, Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Isparta bölgesindeki sanayicilerin ellerindeki güneş avantajını değerlendirmek üzere yatırımlara devam ettiğini aktardı.

Enerji, akaryakıt ve işçiliğin en önemli maliyet kalemleri olduğunu belirten Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Kendi kendine yetebilen bir sanayi lazım. Akaryakıtta tabii ki dışa bağımlıyız ama aslında kendi kendimize yetebiliriz. Bununla ilgili olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili finansman, ucuz kredi imkanları olması lazım. Aslında bu talebi biz çok uzun zamandır da yapıyoruz. Onunla ilgili olarak ya çok düşük faizli ya da mümkünse faizsiz kredi destekleriyle hatta proje bazlı finansman modelleri çıkartılmalıdır. Yapılması gereken bir an önce budur."

- "Ekonomilerin güçlü kalması en büyük beklentimiz"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu da finansmana erişimde zorluklar yaşadıklarını vurgulayarak, küresel piyasalarda resesyon beklentisinin kaygı verici olduğunu ifade etti.

Alimoğlu, "Ekonomiler güçlü olduğunda madene talep güçlü oluyor, ekonomiler kan kaybettiğinde madenlere talep bıçak gibi kesiliyor. Tabir yerindeyse ekonomiler nezle olduğunda madenciler zatürre oluyor. O nedenle ekonomilerin güçlü kalması en büyük beklentimiz." dedi.

Toplantıya Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Denizli İhracatçılar Birliğinden temsilciler de katıldı.