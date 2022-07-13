YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

13.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Kırklareli'nde çocuklar için "Pony Club" etkinliği gerçekleştirildi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şevket Dingiloğlu Parkı'nda oluşturulan parkurda çocuklar, gözetmenler eşliğinde atlara bindirilerek tur attı. Görevliler tarafından çocuklara atlar hakkında bilgi verildi.

TJK görevlisi İsa Tungel, AA muhabirine, 2014 yılında başladıkları sosyal sorumluluk projesi ile çocukların atla tanışmasını ve onlara at sevgisi aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Yaz tatilinde yaklaşık 30 ilde etkinlik düzenlediklerini ifade eden Tungel, organizasyonların çok neşeli geçtiğini kaydederek, "Atı sadece televizyonda görmüş, canlısını görmemiş birçok çocukla karşılaştık. Amacımız çocuklara hayvan sevgisini, at sevgisini aşılamak." ifadelerini kullandı.

- Atın tekme attığı kişi yaralandı

Tırdan parkura getirilen bir at, vatandaşların arasında geçerken tekme attı.

Atın tekmesinin isabet ettiği Berrin Yüzügüler, aydınlatma direğine çarparak ye düştü.

Yüzügüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bir süre ara verilen etkinlik, daha sonra devam etti.

Organizasyon yarın sona erecek.

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tjk

Kırklareli Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:41
Öğle
13:22
İkindi
17:22
Akşam
20:53
Yatsı
22:42
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Cep telefonu bomba gibi patladı! Parçası gözüne saplanınca...

Cep telefonu bomba gibi patladı! Parçası gözüne saplanınca...

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.