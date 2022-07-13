TJK, Kırklarelili çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenledi

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Kırklareli'nde çocuklar için "Pony Club" etkinliği gerçekleştirildi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şevket Dingiloğlu Parkı'nda oluşturulan parkurda çocuklar, gözetmenler eşliğinde atlara bindirilerek tur attı. Görevliler tarafından çocuklara atlar hakkında bilgi verildi.

TJK görevlisi İsa Tungel, AA muhabirine, 2014 yılında başladıkları sosyal sorumluluk projesi ile çocukların atla tanışmasını ve onlara at sevgisi aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Yaz tatilinde yaklaşık 30 ilde etkinlik düzenlediklerini ifade eden Tungel, organizasyonların çok neşeli geçtiğini kaydederek, "Atı sadece televizyonda görmüş, canlısını görmemiş birçok çocukla karşılaştık. Amacımız çocuklara hayvan sevgisini, at sevgisini aşılamak." ifadelerini kullandı.

- Atın tekme attığı kişi yaralandı

Tırdan parkura getirilen bir at, vatandaşların arasında geçerken tekme attı.

Atın tekmesinin isabet ettiği Berrin Yüzügüler, aydınlatma direğine çarparak ye düştü.

Yüzügüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bir süre ara verilen etkinlik, daha sonra devam etti.

Organizasyon yarın sona erecek.