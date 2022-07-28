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TMO Bolu'da hububat alımına başladı

28.07.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Bolu'da buğday ve arpa alımına başladı.

TMO tarafından hububat alımına başlanacağının bildirilmesi üzerine çiftçiler, ürünlerini satmak için başvuruda bulundu.

İlk olarak Göynük ilçesinde, ardından Bolu merkezde buğday ve arpa alımına başlandı.

Bolu Ziraat Odasının Kuruçay mevkisinde bulunan tesislerinde gerçekleşen alım kapsamında traktör römorkları ve tırlara yüklenen buğdaylar alana getirildi.

Kantarda tartılan buğdaylar daha sonra depo kısmına döküldü.

- "TMO her yerde azami derecede alım yapıyor"

TMO Ankara Başmüdürü Mustafa Öztürk, gazetecilere, iyi bir alım sezonu geçirmeyi umduklarını belirterek, "TMO her yerde azami derecede alım yapıyor, şu anda müthiş bir alım faaliyetimiz var." dedi.

Öztürk, TMO Ankara Bölge olarak 22 bölgede alım yaptıklarını dile getirerek, "Bunlardan biri de Bolu. Bölge olarak 100 bin tonun üzerinde alım bekliyoruz. Vatandaş çok memnun. Üreticimiz gittiğimiz her yerde fiyatları olumlu karşılıyor, uygun buluyor. Üretici TMO'nun hizmetlerinden çok memnun. Fiyatlar buğdayda 6 bin 450 lira artı 1000 lira primle 7 bin 450 lira, arpada 5 bin 700 lira artı 500 lira primle 6 bin 200 lira." diye konuştu.

Bolu'daki randevularının tamamen dolduğunu söyleyen Öztürk, "Bolu'daki üreticilerimizin teveccühü de ürünlerini TMO'ya vermekten yana. İnşallah daha da artarak burayı dolduracağımızı düşünüyorum Bolu'da 2-3 bin ton civarında alım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

TMO Bolu'da hububat alımına başladı

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