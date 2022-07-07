TMO Genel Müdürü Güldal, Konya'da "Tarla Günleri Etkinliği"ne katıldı:

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun hububat alım fiyatlarına ilişkin, "Alım fiyatlarımız ekmeklik buğdayda 7 bin 450, arpada ise 6 bin 200 liraya ulaştı. Bunun buğdayda 1000, arpada ise 500 lirası hububat alım primi olarak bir ay sonra Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından üreticiye ödenecek." dedi.

Güldal, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde düzenlenen "Tarla Günleri Etkinliği"nde, şu ana kadar Türkiye genelinde yüzde 30 civarında hasat yapıldığını söyledi.

Ülkedeki yağışlı dönemin sona ermesinin ardından çok yoğun bir hasat döneminin başlayacağını belirten Güldal, şöyle devam etti:

"2022 hasat döneminin en yoğun günleri Kurban Bayramı ve akabindeki günlerde yaşanacak. TMO olarak 2022'de alım noktalarımızı hasat başlangıcından itibaren hazırladık. Tüm randevularımızı da internet üzerinden randevu almaya elverişli hale getirdik. Üreticilerimiz randevularını almaya başladılar. Baktığımızda 500'ün üzerinde bir alım noktası Türkiye genelinde üreticilerimize hizmet verecek. TMO'ya ciddi bir teveccühün ve ürün akışının geldiğini görüyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Hasat dönemi bereketli geçiyor."

Güldal, TMO'nun uyguladığı fiyatların piyasadaki en yüksek fiyatlar olduğuna dikkati çekti.

Üreticinin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getiren Güldal, şunları kaydetti:

"Üreticinin hasadını yaptıktan sonra ürününü TMO'ya teslim etmesi konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bayramın üçüncü günü, 11 Temmuz'dan itibaren kesintisiz, pazar günleri de dahil temmuz ayı sonuna kadar tüm iş yerlerimiz hizmet verecek. Üreticilerimizin hasat dönemi hayırlı olsun. Alım fiyatlarımız ekmeklik buğdayda 7 bin 450, arpada ise 6 bin 200 liraya ulaştı. Bunun buğdayda 1000, arpada ise 500 lirası hububat alım primi olarak bir ay sonra Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından üreticiye ödenecek."

Güldal, Türkiye'nin her yerine gittiklerini, fiyatlarla ilgili herhangi bir eleştiri veya bir problemin olmadığını da sözlerine ekledi.