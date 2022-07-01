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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi:

01.07.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mevcut enflasyon ortamında bu tarz artışlar elbette yapılmalıydı. Bunu sonuna kadar destekliyoruz"

MERSİN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin, "Mevcut enflasyon ortamında bu tarz artışlar elbette yapılmalıydı. Bunu sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Mersin'deki programları kapsamında Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret ederek, Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

İşverene sağlanan 100 liralık asgari ücret desteği için de teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, işçiler ve işverenler olarak el ele vererek üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Mevcut enflasyon ortamında bu tarz artışlar elbette yapılmalıydı. Bunu sonuna kadar destekliyoruz ancak önemli olan halkın satın alma gücünün de artmış olması. Bütün mesele halkımızın satın alma gücünün yükselmesidir. Refah düzeyinin yükselmesi hepimizi mutlu eder."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaretinde de adının verildiği konferans ve toplantı salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Anamur TSO Başkanı Ferudun Torunoğlu ile görüşen Hisarcıklıoğlu, daha sonra yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi:

- "Mevcut enflasyon ortamında bu tarz artışlar elbette yapılmalıydı. Bunu sonuna kadar destekliyoruz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de

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asgari ücret Mersin

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