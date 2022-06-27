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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EBSO meclis toplantısına katıldı:

27.06.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini inşallah yakında hükümet bizlere duyuracak. Yaklaşık 150 milyar liralık bir kredi paketi bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetin iş insanlarına yönelik Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini duyurmasını beklediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir üretiminin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğuna dikkati çekerek, kentin sanayicilerini kutladı.

Dünya genelinde etkili olan krizin, Türkiye'deki üreticiyi etkilediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Yüksek enflasyon, döviz kuru, girdi maliyetlerindeki artış, krediye erişimdeki sıkıntılar, yüksek enerji fiyatları, bunların hepsini biliyoruz. Zaten ilgili yerlere de iletiyoruz. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini inşallah yakında hükümet bizlere duyuracak. Yaklaşık 150 milyar liralık bir kredi paketi inşallah bekliyoruz." diye konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, olumsuzluklara rağmen umutsuz olunmamasını isteyerek, şöyle devam etti:

"Birbirinizi etnik kökeninden, mezhebinden, farklı fikrinden, farklı siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeyin. Allah bize beyin vermiş diğer yaratıklardan farklı olarak. Birbirinizi sevin kardeşim. Seversen mutlu olursun, başarılı olursun. Ülkenin zorlukları olacak, zor bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada hayatta kalabilmek için bir kere ekonomik ve siyasi olarak güçlü olmak zorundasın. Önce ekonomik, ekonomi olmadan hiçbir şeye başlayamıyorsunuz çünkü. İstişare edeceğiz, ortak akılda da birleşeceğiz. Bunu yapanlar kazanıyor, yapamayanlar kaybediyor."

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da sorunların ancak üreterek aşılabileceğini belirtti. Asgari ücretin güncellenmesi gerektiğini kaydeden Yorgancılar, "Gelir adaletsizliği bizleri daha başka sosyal sorunlarla karşı karşıya bırakmamalıdır." dedi.

Yorgancılar, ülkenin büyümesinin sanayi üretimiyle doğru orantılı olarak gerçekleştiğini dile getirerek, bu anlamda istikrarlı büyümenin önemini vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EBSO meclis toplantısına katıldı:

- "Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini inşallah yakında hükümet bizlere duyuracak. Yaklaşık 150 milyar liralık bir kredi paketi bekliyoruz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EBSO meclis toplantısına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EBSO meclis toplantısına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EBSO meclis toplantısına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EBSO meclis toplantısına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EBSO meclis toplantısına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EBSO meclis toplantısına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EBSO meclis toplantısına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EBSO meclis toplantısına katıldı

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