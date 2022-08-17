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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrasında açıklama yaptı

17.08.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrasında açıklama yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere imkanlar ölçüsünde destek verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrasında açıklamada bulundu.

Toplantının neticesinde bu yıl kontenjanların doluluk ve yerleştirme oranlarının dikkate alınarak vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere imkanlar ölçüsünde destek verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Toplantıda ayrıca kayıt yaptıracak öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını d a imkanlar ölçüsünde vakıf üniversitelerimizde değerlendirerek çözüm için gayret sarf edileceği karara bağlandı. Kamuoyumuza saygıyla duyurulur, hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrasında açıklama yaptı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrasında açıklama yaptı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrasında açıklama yaptı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrasında açıklama yaptı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrasında açıklama yaptı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrasında açıklama yaptı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrasında açıklama yaptı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrasında açıklama yaptı

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TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu

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