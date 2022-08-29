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Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

29.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Komana Pontika Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi.

Gümenek bölgesindeki antik kentte bu yılki kazılar 27 kişilik ekiple 45 gündür sürdürülüyor.

Vali Hatipoğlu, beraberinde Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile kazı alanında, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas'tan bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Hatipoğlu, kazı sürecinden büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.

Komana kazılarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Hatipoğlu, "Her geçen gün yeni buluntular ortaya çıkıyor ve heyecan içindeyiz. Yaklaşık 5 bin yıllık bir tarihin izlerini taşıyan bölgede Tokat'ın tarihi açısından büyük bir önem taşıyan kazıya şahitlik etmiş oluyoruz." dedi.

Komana Pontika Antik Kenti'nin tamamen ortaya çıkarılmasının, bölgede bulunun Gümenek Millet Bahçesi ile birlikte bir bütün halinde Tokat turizmine katkı sağlayacağını ifade eden Hatipoğlu, "Önümüzdeki süreç içinde burayla ilgili Sayın Belediye Başkanı'mızla birlikte bazı planlamalar içinde bulunacağız. Hem kazı alanının gezilebilir hale getirilmesi hem ortaya çıkan eserlerin orada yine kısmi olarak teşhir edilmesi bizim bölge turizmimize ve bölge insanımıza önemli hizmetlerimizden birisi olacak." diye konuştu.

- Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için başlatılan kazı çalışmaları 14 yıldır sürüyor.

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tokat Valisi Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

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