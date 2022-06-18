Tokat'ta ağıla kurt saldırısı

Almus ilçesinde kurt saldırısı sonucunda ağıl içinde hayvanların birbirini ezmesi sonucu 72 küçükbaş hayvan öldü.

İlçeye bağlı Ataköy beldesi Çambulak Mahallesinde Tuncay Salman'ın ağılına gece saatlerinde kurt sürüsü geldi.

Kurt saldırısında hayvanların ağıl içinde birbirini ezmesi sonrasında ağıldaki 32 koyun ve 40 kuzu ezilerek öldü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri personeli olay sonrasında Tuncay Salman'ı köyde ziyaret ederek zarar tespiti yaptı.

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, "Böyle bir hadisenin yaşanması bizleri de derinden üzmüştür. Kaymakamlık olarak imkanlarımız nispetinde vatandaşımıza destek olacağız. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarını, konuyla ilgili kurumlarımızı da destek olması yönünde teşvik ediyoruz. İnşallah yaraları saracağız. Tekrardan geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.