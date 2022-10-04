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Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

04.10.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev, tehlike oluşturmaması için belediye ekibince yıkıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında zarar gören iki katlı ahşap ev, belediye ekibince yıkıldı.

Kümbetli köyünde Ömer Yeni'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edip dışarıya çıkan ev sahibi ile köylüler, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ev, tehlike oluşturmaması için Niksar Belediyesi ekibince yıkıldı.

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

- Ev, tehlike oluşturmaması için belediye ekibince yıkıldı

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tokat Niksar

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