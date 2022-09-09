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Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

09.09.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bekir Köybaşı'nın kullandığı 55 BH 606 plakalı hafif ticari araç, Evyaba Kavşağı'nda, Yücel Önbaş idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Köybaşı ile aynı araçtaki Ayşe Köybaşı ve Hanife Duvarcı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat Erbaa yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

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Sabah
06:02
Öğle
12:36
İkindi
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Akşam
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