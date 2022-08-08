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Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

08.08.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Coşkun Genç (28) yönetimindeki 34 COE 998 plakalı kamyonet ile Enver Yeşersin idaresindeki 60 ADK 245 plakalı kamyonet D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Coşkun Genç ile araçlara bulunan Adem Ay (21), Yusuf Yeşersin (40) ve Oğuzhan Yeşersin (16) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat

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