Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mehmet Arslan idaresindeki 28 ABN 948 plakalı otomobil ile Adnan Sever yönetimindeki 41 AEB 502 plakalı otomobil Fatih Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Şirin Sarıcan, Hatice Sever ve Yasin Sever yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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