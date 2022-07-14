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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

14.07.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mehmet Arslan idaresindeki 28 ABN 948 plakalı otomobil ile Adnan Sever yönetimindeki 41 AEB 502 plakalı otomobil Fatih Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Şirin Sarıcan, Hatice Sever ve Yasin Sever yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:09
Öğle
12:45
İkindi
16:42
Akşam
20:11
Yatsı
21:54
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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