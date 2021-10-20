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Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

20.10.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir banka şubesinin girişindeki mermer basamağın altında mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir banka şubesinin girişinde bulunan mermer basamağın altından kedi sesi geldiğini fark eden güvenlik görevlisi, durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedi sesinin geldiği yeri tespit edebilmek için bankanın bodrum katını kontrol etti. Ekipler daha sonra sesin banka girişinde bulunan mermer basamakların altından geldiğini tespit ederek basamakları söktü.

Kedi yavrusu, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrası bulundu yerden kurtarıldı.

Sağ arka ayağından yaralandığı görülen kediye vatandaşlar tarafından su verildi.

Vatandaşların alkışlayarak teşekkür ettiği itfaiye ekipleri, kediyi tedavisi için Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ta mermer basamağın altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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