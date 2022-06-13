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Tokat'ta "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

13.06.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Tokat'ta, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

OKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliğinde, Türk Yemekleri Uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal ile Eyüp Kemal Sevinç, Tokat'ın beş büyük ilçe belediyesinin kadın kooperatifleri ve kadın eğitim merkezleri ile bir araya geldi.

Merkez, Turhal, Zile, Erbaa ve Niksar'da kadın kooperatifleri ve eğitim merkezlerinde atölye çalışmaları düzenlendi. Tokat bağlarında yaprak hasadı yapıldı ve yaprak salamura hazırlandı.

Üretici kadınların hazırladığı yarma çorbası, pehlili pilav, et dolması, baklalı dolma, cevizli çörek, keşkek, yoğurtmaç, madımak, katmer, bat, baklava, kiraz reçeli, yufka tatlısı, leylek giliği, cevizli parmak, keşkek, tutmaç, bacaklı çorba, Erbaa katmeri gibi yöresel ürünler ve yemekler, aynı zamanda bereketli Tokat topraklarında üretilen gıda ürünleri ünlü şeflerin eşliğinde tanıtıldı.

OKA, bölgenin kalkınma ajansı olarak destek mekanizmaları aracılığıyla Tokat'ın gastronomi alanındaki bu potansiyelini güçlendirmeye ve altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Tokat mutfağının yöresel gastronomik değer taşıyan ürünlerinin ve yemeklerinin coğrafi işaret başvuru dosyaları, OKA'nın teknik destek programı ile sağlanan danışmanlık desteği kapsamında hazırlanıyor.

Tokat'ta "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Tokat'ta "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Tokat'ta "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Tokat'ta "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Tokat'ta "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Tokat'ta "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Tokat'ta "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Tokat'ta "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Tokat'ta "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Tokat'ta "Ünlü Şeflerle Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

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