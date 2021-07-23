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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi yapıldı

23.07.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle olimpiyatlar tarihte ilk kez seyircisiz düzenleniyor. Törende Türk Bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış törenine davetli olarak katıldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Olimpiyat Stadyumu'nda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi düzenlendi.

Olimpiyat tarihinde bir ilk

206 ülkeden 11 binden fazla sporcunun yarışacağı dev organizasyona Türkiye 108 sporcu ile katılıyor.
Sporcular müsabakalarda toplam 339 madalya için mücadele edecek. Dağıtılacak madalyalar geri dönüşüm ile üretilirken, 60 milimetre çapında ve 3 milimetre kalınlığında hazırlandı.
Dünyanın gözü Tokyo’ya çevrilirken, organizasyon için hazırlanan 41 farklı tesis sporcuları bekliyor.
Ayrıca organizasyonun Tokyo’ya maliyetinin 26 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor. Bu olimpiyatı tarihin en pahalı oyunları olduğu belirtiliyor.
İşte açılış töreninden fotoğraflar.
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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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