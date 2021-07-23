Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi yapıldı

Sporcular müsabakalarda toplam 339 madalya için mücadele edecek. Dağıtılacak madalyalar geri dönüşüm ile üretilirken, 60 milimetre çapında ve 3 milimetre kalınlığında hazırlandı.

Ayrıca organizasyonun Tokyo’ya maliyetinin 26 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor. Bu olimpiyatı tarihin en pahalı oyunları olduğu belirtiliyor.