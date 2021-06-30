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Tolga Çevik kimdir ve kaç yaşında? Eşi kim? İşte Tolga Çevik filmleri...

30.06.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tolga Çevik'in kariyer ve özel hayatı merak konusu oldu. Tolga Çevik, Tuna Çevik ve Tan Çevik adında iki çocuk babasıdır. Central Missouri State Üniversitesinin Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünden 1996'da mezun olmuştur. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer almış ve adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Tolga Çevik kimdir ve kaç yaşında? Eşi kim? İşte Tolga Çevik filmleri...

"Tolga Çevik kimdir ve kaç yaşında?" , "Eşi kim?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Tolga Çevik Türk televizyonlarının tanınan simalarındandır. Oyuncu ve komedyendir. Başarılı bir kariyer hayatı olan Tolga Çevik birçok ödül almaya layık görülmüştür. 2005 senesinde Organize İşler filmindeki rolü ile Sadri Alışık En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştır. 2011'de Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Komedyen ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2008 yılında Altın Kelebek Ödülleri "En İyi Show Programı" ödülünü almıştır. İşte Tolga Çevik filmleri...

Tolga Çevik kimdir?

12 Mayıs 1974 İstanbul doğumlu Tolga Çevik 47 yaşındadır. 1,78 boyundadır. 1996'da Central Missouri State Üniversitesinin Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü bitirmiştir. Eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'tan ders almıştır.
Tolga Çevik 2004 senesinde Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile dünya evine girmiştir. Bu evlilikten bir kız bir erkek çocuğu babası olmuştur.
Tolga Çevik Türkiye'de Vizontele filminde canlandırdığı karakter ile tanınmıştır. Asıl yükselişi ise Organize İşler filminin oyuncu kadrosunda yer almasıyla başlamıştır.
Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizisinde Sacit Kıral karakterine hayat vermiştir. Ardından diziden ayrılmış ve kendisinin hazırlamış olduğu Komedi Dükkanı adlı program için çalışmalarını yürütmüştür.
2014'te "Arkadaşım Hoşgeldin" programına devam etmiştir. Öte yandan Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) üyesidir. Rol aldığı pek çok yapımda Yılmaz Erdoğan ile birlikte çalışmıştır.
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Arkadaşım Hoşgeldin Tolga Çevik
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