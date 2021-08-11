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Tolga Karel'den çok konuşulan yeni aile pozları! Amerika'ya yerleşip, tır şoförü olmuştu...

11.08.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' isimli dizide 'Oğuz' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tolga Karel, daha önce Amerika'ya yerleşmesiyle gündeme gelmişti. Yurt dışına taşınmasının ardından tır şoförlüğüne başlayan Karel, daha sonra işleri büyütmüş ve bir lojistik firması kurmuştu. Evli olan, ayrıca Mia ve Kenan isimlerinde 2 çocuğu olan sevilen isimden çok konuşulan yeni aile pozları geldi. İşte Tolga Karel'in Amerika'daki rüya yaşamı...

'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Oğuz' karakterini canlandıran Tolga Karel, Amerika'ya yerleşmesinin ardından işleri büyüttü. Hayatını yurt dışında devam ettiren başarılı oyuncu, son olarak bir lojistik firması kurdu. Karel, sosyal medyada aktif olmaya ve Amerika'daki yaşamından kareler paylaşmaya devam ediyor.

TOLGA KAREL'DEN AİLE POZLARI!

Seneler önce televizyon ekranlarında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Oğuz' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tolga Karel, Amerika'ya taşınmıştı.
Daha önce tır şoförlüğü yaptığı bilinen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir lojistik şirketi kurmuş ve heyecanını paylaşmıştı.
" 2 tırım vardı 4 tane daha aldım. Bu sektörde çok iyi bağlantılar kurdum. Nakliyat çok büyüyen bir iş burada. Keşke Türkler daha çok söz sahibi olsa." şeklinde konuşmuştu.
Amerika'da evlenip bir de çocuk sahibi olan Karel'den yeni sosyal medya paylaşımları geldi.
Sevilen oyuncu eşi ve çocukları ile çekildikleri fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Tolga Karel
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