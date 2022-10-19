SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Top 42 dakika oyunda kalmıştı, herkes çıldırmıştı! "VAR'ı istemiyoruz" derken, yenisi geliyor... İşte uygulanacak sistem

Top 42 dakika oyunda kalmıştı, herkes çıldırmıştı! "VAR'ı istemiyoruz" derken, yenisi geliyor... İşte uygulanacak sistem

19.10.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2018-2019 yılından bu yana uygulanan 'Video Yardımcı Hakem' diğer adıyla 'VAR' sistemi sorunların çözümü olması için getirilirken, yepyeni problemleri de beraberinde getirdi. Topun oyunda kalma süresini ciddi anlamda azalttığı öne sürülen VAR için geçtiğimiz günlerde 2 Süper Lig ekibi TFF'ye başvuruda bulanacağını duyururken, yeni bir sistemin yolda olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

İlk olarak 2016 yılında Fransa ile İtalya arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında kullanılan Video Yardımcı Hakem-Video Assistant Referee (VAR) sistemi, 2018-2019 sezonunun başlaması ile Süper Lig’de de uygulamaya geçilmişti. Ancak Süper Lig'de uygulanmaya başlandığı tarihten bu yana tartışılan ve sorunları ortadan kaldıracağı düşünülürken, bambaşka problemlerin önünü açan 'VAR' sistemi için pozisyonların izlenme süresi ve oyunun akıcılığının kalmadığı dolayısıyla seyir zevkini de düşürdüğü eleştirileri sonrası sistem tartışmalara neden oluyordu.

YALNIZCA 42 DAKİKA...

YALNIZCA 42 DAKİKA...
Öyle ki geçtiğimiz sezon oynanan Göztepe Galatasaray mücadelesinde topun oyunda kalma süresi 42 dakika olarak kayıtlara geçerken, VAR'da geçen süre 20 dakikayı bulmuş, Maç ise ilk yarıda 3, ikinci yarıda 13 olmak üzere toplam 16 dakika uzamıştı.
Yaşanan problemlerin ardından VAR'ın verdiği bazı kararlar da tepkilere neden olurken, geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ve Ümraniyespor VAR'ın kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunacaklarını açıklamışlardı.

TFF BAŞKANI 'DEVAM' DEDİ!

TFF BAŞKANI 'DEVAM' DEDİ!
Tartışmaların ardından konuyla alakalı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Bu yıl ilk kez 1. Lig'de de VAR sistemini kullanıyoruz. Gri pozisyonlara zaten karışmıyor, hakemin göremediği net pozisyonlarda uyarı yapıyor.
Bu sistem hakkında talepler için bir iki kulübe değil, bütün kulüplerin taleplerine bakmamız lazım. Bu sistem olmasaydı, penaltılar ve ofsaytlar da birçok hata yapılırdı." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ SİSTEM YOLDA

YENİ SİSTEM YOLDA
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Süper Lig ekipleri pek çok takım kendi maçlarında VAR’ın kullanılmamasını isterken, TFF ise VAR’ın kullanımına devam edecek. Hatta Şamiyonlar Ligi’nde kullanlan SAOT denilen yarı otomatik ofsayt teknolojisinin de getirilmesi gündeme geldi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig VAR son dakika Buse Varol Lerzan Mutlu Selçuk Tektaş ışıl sezon süper li
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

"3 yıllık imza!" Barcelona, Galatasaray'a engel oluyor!

"3 yıllık imza!" Barcelona, Galatasaray'a engel oluyor!

Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi!

Yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi!

'Artık kasıt arıyoruz!', 'Söz, daha dikkatli olunacak!'

'Artık kasıt arıyoruz!', 'Söz, daha dikkatli olunacak!'

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.