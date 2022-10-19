Top 42 dakika oyunda kalmıştı, herkes çıldırmıştı! "VAR'ı istemiyoruz" derken, yenisi geliyor... İşte uygulanacak sistem

İlk olarak 2016 yılında Fransa ile İtalya arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında kullanılan Video Yardımcı Hakem-Video Assistant Referee (VAR) sistemi, 2018-2019 sezonunun başlaması ile Süper Lig’de de uygulamaya geçilmişti. Ancak Süper Lig'de uygulanmaya başlandığı tarihten bu yana tartışılan ve sorunları ortadan kaldıracağı düşünülürken, bambaşka problemlerin önünü açan 'VAR' sistemi için pozisyonların izlenme süresi ve oyunun akıcılığının kalmadığı dolayısıyla seyir zevkini de düşürdüğü eleştirileri sonrası sistem tartışmalara neden oluyordu.

YALNIZCA 42 DAKİKA... Öyle ki geçtiğimiz sezon oynanan Göztepe Galatasaray mücadelesinde topun oyunda kalma süresi 42 dakika olarak kayıtlara geçerken, VAR'da geçen süre 20 dakikayı bulmuş, Maç ise ilk yarıda 3, ikinci yarıda 13 olmak üzere toplam 16 dakika uzamıştı.

Yaşanan problemlerin ardından VAR'ın verdiği bazı kararlar da tepkilere neden olurken, geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ve Ümraniyespor VAR'ın kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunacaklarını açıklamışlardı.

TFF BAŞKANI 'DEVAM' DEDİ! Tartışmaların ardından konuyla alakalı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Bu yıl ilk kez 1. Lig'de de VAR sistemini kullanıyoruz. Gri pozisyonlara zaten karışmıyor, hakemin göremediği net pozisyonlarda uyarı yapıyor.

Bu sistem hakkında talepler için bir iki kulübe değil, bütün kulüplerin taleplerine bakmamız lazım. Bu sistem olmasaydı, penaltılar ve ofsaytlar da birçok hata yapılırdı." ifadelerini kullanmıştı.

