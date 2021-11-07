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Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

07.11.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toros Dağları'nda antrenman yapan, aralarında Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonu milli sporcuların da bulunduğu bisikletçiler, bu yıl da dağın zirvesindeki direkte yıpranmış Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi

Konya'da Toros Dağları'nda antrenman yapan, aralarında Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonu milli sporcuların da bulunduğu 15 bisikletçi, dağın zirvesindeki direkte yıpranmış Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı Antrenörü İsmail Uğurlu, bu yıl da bisikletçiler ile Toroslar'ın zirvesinde bulunan Türk bayrağını yenisiyle değiştirmek için Bozkır ilçesine gitti.

Bisikletle dağın zirvesine ulaşan sporcular, buradaki direkte bulunan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Toroslar'ın zirvesindeki yıpranan bayrağı 4 yıldır düzenli olarak yenisiyle değiştirdiklerini belirten Uğurlu, "Bu sene de bayrak değiştirme görevimiz başarıyla tamamlandı. Türk bayrağımız yine ait olduğu yerde zirvede, en tepede dalgalanmaya devam ediyor. Bu gençlik olduğu müddetçe ilelebet dalgalanmaya devam edecektir. Türk bayrağını bu vaziyette görmek bizi biraz üzdü. Sadece sporcu yetiştirmiyoruz. Vatan, millet, bayrak, devlet sevgisiyle yetişen, aşılanan Türk gençliği yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Uğurlu, Türk bayrağının her zaman ait olduğu yerde, göklerde dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı.

Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

- Toros Dağları'nda antrenman yapan, aralarında Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonu milli sporcuların da bulunduğu bisikletçiler, bu yıl da dağın zirvesindeki direkte yıpranmış Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi

Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

Torku Şekersporlu milli bisikletçiler Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniledi

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