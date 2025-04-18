Torreira'nın golü sonra ekrana geldi! Herkes o kareyi konuşuyor... Okan Buruk'un sevinci gündem oldu

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk son haftalarda ilk 11’de yer vermediği Dries Mertens’i Alanyaspor deplasmanında da oyuna almazken Bodrum FK karşılaşmasında da yedek soyundurmuştu.

OKAN BURUK: İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Uzun süredir ilk 11'de kendisine yer bulamayan Mertens'in Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Konuyla alakalı konuşan Okan Buruk, “Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens ve ona çok güveniyorum” ifadelerini kullanmıştı.

O KARE ÇOK KONUŞULDU

Bodrum FK maçında ise Torreira'nın 29. dakikada attığı gol sonrası ekrana gelen bir kare bu iddialara adeta cevap niteliğinde oldu. Torreira'nın golü sonrası kulübeden fırlayan Mertens ile Okan Buruk birbirine sarılarak büyük bir sevinç yaşadı.

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)