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Tozkoparan İskender: Zafer filmi konusu nedir? İşte Tozkoparan İskender: Zafer filmi ayrıntıları...

31.08.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’de ekrana gelen Tozkoparan İskender: Zafer filminin konusu ve ayrıntıları merak ediliyor. Türk tarihinin dönüm noktaları olan iki özel savaşının anlatıldığı filmlerden Tozkoparan İskender: Zafer filmi, izleyici ile buluşuyor. Peki Tozkoparan İskender: Zafer filmi konusu nedir? İşte Tozkoparan İskender: Zafer filmi ayrıntıları...

TRT 1’de ekrana gelen Tozkoparan dizisinin uyarlanmış versiyonu olan Tozkoparan İskender: Zafer filminin konusu ve ayrıntıları merak ediliyor. Türk tarihinin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili çekilen Tozkoparan İskender: Zafer filmi araştırılıyor. Peki Tozkoparan İskender: Zafer filmi konusu nedir?

TOZKOPARAN İSKENDER: ZAFER FİLMİ KONUSU NEDİR?

TRT 1’de yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinin Türk tarihinin dönüm noktaları olan iki özel savaşının anlatılacağı televizyon filminin konusu merak ediliyor.
Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl dönümü için özel olarak çekilen “Tozkoparan İskender: 1071” 26 Ağustos 2021 ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü için özel olarak çekilen “Tozkoparan İskender: Zafer” filmi ise 30 Ağustos akşamı ekranlara geliyor.
Filmle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Şanlı tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimiz için özel olarak hazırladığımız "Tozkoparan İskender: 1071" televizyon filmimiz 26 Ağustos Perşembe saat 20.00'de TRT 1'de." şeklinde konuştu.

KONUSU NEDİR?

KONUSU NEDİR?
Filmde, 26 Ağustos 1071 yılına gidip Malazgirt Meydan Muharebesi’ne tanıklık eden Tozkoparan İskender ve dostları, bu kez kendilerini başka bir 26 Ağustos’ta, başka bir savaşın ortasında bulurlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’deki ünlü siluetini görmüş olan Tozkoparanlar, 26 Ağustos 1922 gününe, Kurtuluş Savaşı‘nı başlatan Büyük Taarruzun tam ortasına düştüklerini anlarlar. Atatürk’ü gördükleri için heyecanlanan çocukların sevinci kısa sürer. Çünkü düşman, Türklerin savaşı daha başlarken kaybetmesi için hain bir tuzak kurmuştur. Düşmanın sabotajını fark eden Tozkoparanlar, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın sonuçlarının değişeceğini de fark ederek Türk askerine yardım etmek için kolları sıvarlar. Ancak düşmanın verdiği hasarı düzeltmek, düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Tozkoparanları birçok farklı tehlike beklemektedir.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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