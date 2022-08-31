Tozlu Yaka ile ekrana geliyor! Ekranların 'Küçük Gelin'i Çağla Şimşek'in son hali inanılmaz!

'Küçük Gelin' olarak tanınan genç oyuncu Çağla Şimşek, şimdilerde Tozlu Yaka dizisinde Hazal karakterine hayat veriyor. Büyüyüp güzel bir genç kadın olan genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dizideki rolü kadar dikkat çekiyor. Asıl çıkışını "Küçük Gelin" dizisindeki Zehra karakteriyle yapan Çağla Şimşek, ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin kadrosunda yer aldı. Dizide Ayşe karakteriyle beğeni toplayan Şimşek, öte yandan sosyal medyada da adından söz ettiren isimlerden. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çektiği videolar ile içerik üreticiliği yapan genç oyuncu, iddialı kareleriyle gündeme geliyor. Son projesi Tozlu Yaka dizisinde Hazal karakteriyle öne çıkan oyuncu, beğenilen isimler arasında. Henüz 20 yaşındaki Çağla Şimşek, mavi gözleri ve dikkat çeken güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.

Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermesiyle hayatımıza giren güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli...

Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.