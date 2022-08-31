MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tozlu Yaka ile ekrana geliyor! Ekranların 'Küçük Gelin'i Çağla Şimşek'in son hali inanılmaz!

Tozlu Yaka ile ekrana geliyor! Ekranların 'Küçük Gelin'i Çağla Şimşek'in son hali inanılmaz!

31.08.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 yaşındayken 'Küçük Gelin' dizisinde Zehra'nın dramını canlandıran çocuk oyuncu Çağla Şimşek, büyüyüp genç kadın oldu. Tozlu Yaka dizisiyle ekrana gelen genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

'Küçük Gelin' olarak tanınan genç oyuncu Çağla Şimşek, şimdilerde Tozlu Yaka dizisinde Hazal karakterine hayat veriyor. Büyüyüp güzel bir genç kadın olan genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dizideki rolü kadar dikkat çekiyor.

kucuk-gelin-dizisinin-yildizi-cagla-simsek-mayolu-poz-verdi-9989-728x476

Asıl çıkışını "Küçük Gelin" dizisindeki Zehra karakteriyle yapan Çağla Şimşek, ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinin kadrosunda yer aldı. Dizide Ayşe karakteriyle beğeni toplayan Şimşek, öte yandan sosyal medyada da adından söz ettiren isimlerden.

6117102145d2a037d0bee34a

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çektiği videolar ile içerik üreticiliği yapan genç oyuncu, iddialı kareleriyle gündeme geliyor.

299108512_608957227331411_647598215599764207_n

Son projesi Tozlu Yaka dizisinde Hazal karakteriyle öne çıkan oyuncu, beğenilen isimler arasında. Henüz 20 yaşındaki Çağla Şimşek, mavi gözleri ve dikkat çeken güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.

300430672_369514318719769_2002374806396511465_n

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.
Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ

MERYEM UZERLİ
Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermesiyle hayatımıza giren güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli...
Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.

KIVANÇ TATLITUĞ

KIVANÇ TATLITUĞ
Aşk-ı Memnu başta olmak üzere rol aldığı birçok dizi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Kııvanç Tatlıtuğ.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Küçük Gelin dizisi Çağla Şimşek Tozlu Yaka dizisi Oyuncu yaşında karakteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!

Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...

85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan açıkladı! 'Tarsus il olmak zorunda'

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan açıkladı! 'Tarsus il olmak zorunda'

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

İlginizi Çekebilir

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.