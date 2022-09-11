Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir iş yerine çarptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 AEL 514 plakalı otomobil bir iş yerine çarptı.
Çarpmanın ardından otomobil yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilde bulunan 2 kişiden biri kaçtı. Yaralanan diğer kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz