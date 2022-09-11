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Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

11.09.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir iş yerine çarptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 AEL 514 plakalı otomobil bir iş yerine çarptı.

Çarpmanın ardından otomobil yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilde bulunan 2 kişiden biri kaçtı. Yaralanan diğer kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

Trabzon'da kaza yapan otomobil yandı

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