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Trabzon'da otomobil uçuruma devrildi, bir kişi yaralandı

09.07.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da otomobil uçuruma devrildi, bir kişi yaralandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Baki Demir yönetimindeki 34 DJA 940 plakalı otomobil, Turalıuşağı Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağaca yaslanarak duran araçtaki Ayşe Demir ağır yaralandı.

Otomobildeki sürücü ile Canan, Muhammet Eren ve Batuhan Demir, kazayı yara almadan atlattı.

112 Acil Sağlık ekibince Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Demir, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Trabzon'da otomobil uçuruma devrildi, bir kişi yaralandı

Trabzon'da otomobil uçuruma devrildi, bir kişi yaralandı

Trabzon'da otomobil uçuruma devrildi, bir kişi yaralandı

Trabzon'da otomobil uçuruma devrildi, bir kişi yaralandı

Trabzon'da otomobil uçuruma devrildi, bir kişi yaralandı

Trabzon'da otomobil uçuruma devrildi, bir kişi yaralandı

Trabzon'da otomobil uçuruma devrildi, bir kişi yaralandı

Trabzon'da otomobil uçuruma devrildi, bir kişi yaralandı

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trafik kazası Trabzon

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