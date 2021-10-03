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Trabzon'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

03.10.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte dün akşam başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışın ardından Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Rize güzergahında ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yolda kalan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarırken, bazılarının yardımına ise çekiciler yetişti.

Toplu taşıma araçlarındaki bazı vatandaşlar, trafikteki tıkanıklık sebebiyle araçlardan inerek yürümeyi tercih etti.

Öte yandan, Çimenli Mahallesi'nde, biri kucağında 2 çocuğuyla su birikintisinde ilerlemekte güçlük çeken kadına, çevredekiler yardımcı oldu.

Trabzon'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi
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