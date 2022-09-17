YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

17.09.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedinin kısırlaştırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sevimli dostlarla yakından ilgilenildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 82 bin metrekare alana kurulan merkezde, hasta ve yaralı sahipsiz hayvanların klinik ihtiyaçlarının karşılandığı vurgulanarak, saldırgan hayvan bölümü, karantina, muayene, ameliyathane ve müşahede alanları da bulunduğu aktarıldı.

Merkezde 5 veteriner hekimin, röntgen, hemogram ve ultrason cihazlarıyla hasta ve yaralı hayvanlara daha etkin müdahalede bulunabildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde son bir yılda 2 bin 409 sahipsiz köpek kısırlaştırılırken, 533 hayvan ise aşılandı. Ayrıca 7 bin 669 sahipsiz hayvan tedavi edilirken, 381 sevimli dost ise sahiplendirildi. Son bir yılda barınağa gelen köpek sayısı ise 8 bin 286. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de bin 332 kedi ve 908 köpeği yerinde kısırlaştırdı."

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

Trabzon'da son bir yılda sahipsiz 3 bin 317 köpek ve bin 332 kedi kısırlaştırıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzon kısırlaştırma barınak

Trabzon Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:56
Öğle
12:21
İkindi
15:50
Akşam
18:36
Yatsı
19:56
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.