Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 59 sikke ve 8 tarihi eser niteliği olan kolye ucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılıkla Mücadele Timleri, Akçaabat ilçesinde O.K'nin (47) çok sayıda tarihi eser kolye uçları ve sikkeleri piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

- Operasyonda 59 sikke ve 8 tarihi eser niteliği olan kolye ucu ele geçirildi

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