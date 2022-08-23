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Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

23.08.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 59 sikke ve 8 tarihi eser niteliği olan kolye ucu ele geçirildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılıkla Mücadele Timleri, Akçaabat ilçesinde O.K'nin (47) çok sayıda tarihi eser kolye uçları ve sikkeleri piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 59 sikke ve 8 tarihi eser niteliği olan kolye ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

- Operasyonda 59 sikke ve 8 tarihi eser niteliği olan kolye ucu ele geçirildi

Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Gözaltı Trabzon tarihi eser kaçakçılığı

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