Trabzonspor Crsyal Palace ile 2-2 berabere kaldı! Trabzon kaçtı İngiliz devi yakaladı

Süper Lig'e verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Trabzonspor, ligin başlamasına kısa bir süre kala düzenlenen haızrlık mücadelesinde İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

23 DAKİKADA 3 GOL!

Karadeniz ekibi henüz 3. dakikada Trezeguet'in golüyle durumu 1-0'a getirirken, Crystal Palace'ın bu gole yanıtı gecikmedi. İngiliz ekibi 7. dakikada Odsonne Edouard ile skora eşitliği getirdi.

Trabzonspor 23. dakikada tekrar üstünlüğü yakalasa da Crystal Palace bu gole 63. dakikada Mateta ile yanıt verdi ve karşılaşmanın skorunu da belirlemiş oldu.

AVCI'YA TEPKİ

Oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında da Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor bu karşılaşmadan da beraberlikle ayrılması sonrası sosyal medyada gündem oldu. Bazı bordo-mavili taraftarlar Abdullah Avcı'ya tepki gösterirken, tecrübeli hocayı istifaya davet etti.

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