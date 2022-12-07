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Trabzonspor Crsyal Palace ile 2-2 berabere kaldı! Trabzon kaçtı İngiliz devi yakaladı

07.12.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını hazırlık maçları ile değerlendirmek isteyen Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken kazanan çıkmadı. İşte detaylar...

Süper Lig'e verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Trabzonspor, ligin başlamasına kısa bir süre kala düzenlenen haızrlık mücadelesinde İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

23 DAKİKADA 3 GOL!

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Karadeniz ekibi henüz 3. dakikada Trezeguet'in golüyle durumu 1-0'a getirirken, Crystal Palace'ın bu gole yanıtı gecikmedi. İngiliz ekibi 7. dakikada Odsonne Edouard ile skora eşitliği getirdi.

Trabzonspor 23. dakikada tekrar üstünlüğü yakalasa da Crystal Palace bu gole 63. dakikada Mateta ile yanıt verdi ve karşılaşmanın skorunu da belirlemiş oldu.

AVCI'YA TEPKİ

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Oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında da Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor bu karşılaşmadan da beraberlikle ayrılması sonrası sosyal medyada gündem oldu. Bazı bordo-mavili taraftarlar Abdullah Avcı'ya tepki gösterirken, tecrübeli hocayı istifaya davet etti.

İŞTE O TEPKİLER

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