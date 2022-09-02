Trabzonspor'da galibiyet hasreti sona erdi! 2 maç sonra gelen 3 puan...

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı nefes kesti. 5. haftanın açılış maçında tüm gözler İstanbul'daydı. Bir taraftar ligde henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor, diğer tarafta da ligde 2 haftadır kazanamayan Trabzonspor vardı. İki ekibin de mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadele 1-0'lık bordo-mavililerin üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla birlikte Trabzonspor Süper Lig'de 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

YUSUF YAZICI TRİBÜNDE YER ALDI

Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, maçı tribünden takip etti.

DORUKHAN TOKÖZ SAKATLANDI

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sakatlık yaşadı. Oyuncu sedyeyle kenara alındı.

TREZEGUET İLK GOLÜNÜ ATTI

Bakasetas ceza sahası dışından vurdu, kaleci Serkan çıkardı, dönen topa Trezeguet vurdu ve Fırtına'yı 1-0 öne geçirdi.

ELDİVENLER YİNE TAHA’DA

Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres’in ise tedavileri sürüyor. Uğurcan’ın oynamak istemesine karşın Abdullah Avcı tarafından riske edilmeyeceği ifade edilirken kalede geçen hafta olduğu gibi Taha Tepe’nin forma giymesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA TEK YENİLGİ

Abdullah Avcı göreve geldikten sonra İstanbul takımlarına konuk olduğu 12 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek yenilgisini geçen sezon şampiyon olmayı garantiledikten sonra oynadığı Başakşehir karşılaşmasında almıştı.

ÇIRAK İLE USTA KARŞILAŞTI

Uzun yıllar Abdullah Avcı’nın ekibinde çeşitli görevlerde çalışan Recep Uçar, son olarak Beşiktaş’ta yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı’yla ilk kez kozlarını paylaştı.

BİR KEZ DAHA ARDA KARDEŞLER

Kardeşi Erce Kardeşler, Trabzonspor kadrosunda olduğu sürece Trabzonspor maçlarına genelde atanamayan hakem Arda Kardeşler, bu sezon ligde Bordo-Mavililer’in 5. maçında 2. kez düdük çaldı.