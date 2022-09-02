SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da galibiyet hasreti sona erdi! 2 maç sonra gelen 3 puan...

Trabzonspor'da galibiyet hasreti sona erdi! 2 maç sonra gelen 3 puan...

02.09.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar karşılıklı ataklara sahne olan mücadele izleyenlere büyük bir zevk yaşattı. 2 haftadır ligde kazanamayan Trabzonspor, Ümraniyespor'u mağlup ederek çıkış yakalamak istiyordu. Ümraniyespor ise Trabzonspor'u devirip Süper Lig'de ilk galibiyetini almanın peşindeydi. İstanbul'da oynanan mücadele 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trezeguet

Trezeguet

MSR Mısır
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı nefes kesti. 5. haftanın açılış maçında tüm gözler İstanbul'daydı. Bir taraftar ligde henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor, diğer tarafta da ligde 2 haftadır kazanamayan Trabzonspor vardı. İki ekibin de mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadele 1-0'lık bordo-mavililerin üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla birlikte Trabzonspor Süper Lig'de 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

YUSUF YAZICI TRİBÜNDE YER ALDI

1fd47c71f4ff34b360e21b29f1f5db40

Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, maçı tribünden takip etti.

DORUKHAN TOKÖZ SAKATLANDI

a9bee4031749ca7d8a8abb2e568bb9af

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sakatlık yaşadı. Oyuncu sedyeyle kenara alındı.

TREZEGUET İLK GOLÜNÜ ATTI

FbrJPNTXEAAV_Cl

Bakasetas ceza sahası dışından vurdu, kaleci Serkan çıkardı, dönen topa Trezeguet vurdu ve Fırtına'yı 1-0 öne geçirdi.

ELDİVENLER YİNE TAHA’DA

FbVj6N_XkAMVpN7

Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres’in ise tedavileri sürüyor. Uğurcan’ın oynamak istemesine karşın Abdullah Avcı tarafından riske edilmeyeceği ifade edilirken kalede geçen hafta olduğu gibi Taha Tepe’nin forma giymesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA TEK YENİLGİ

ff8786350d1e8ec0663c71976fc0bef9

Abdullah Avcı göreve geldikten sonra İstanbul takımlarına konuk olduğu 12 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek yenilgisini geçen sezon şampiyon olmayı garantiledikten sonra oynadığı Başakşehir karşılaşmasında almıştı.

ÇIRAK İLE USTA KARŞILAŞTI

60139e6982e4dba62efd85af10fac33f

Uzun yıllar Abdullah Avcı’nın ekibinde çeşitli görevlerde çalışan Recep Uçar, son olarak Beşiktaş’ta yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı’yla ilk kez kozlarını paylaştı.

BİR KEZ DAHA ARDA KARDEŞLER

6284067166a97cf8744713da

Kardeşi Erce Kardeşler, Trabzonspor kadrosunda olduğu sürece Trabzonspor maçlarına genelde atanamayan hakem Arda Kardeşler, bu sezon ligde Bordo-Mavililer’in 5. maçında 2. kez düdük çaldı.

ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR MAÇINDAN FOTOĞRAFLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ümraniyespor trezeguet maçı trabzonspor, süper li maçın başakşehi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

Meteoroloji'den uyarı geldi! Hafta başından itibaren...

Meteoroloji'den uyarı geldi! Hafta başından itibaren...

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

İşte o takım! Ali Şen başkan, Fatih Terim teknik direktör...

İşte o takım! Ali Şen başkan, Fatih Terim teknik direktör...

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'de ilginç karşılama!

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'de ilginç karşılama!

Formayı giyer giymez gönderme! Fenerbahçe...

Formayı giyer giymez gönderme! Fenerbahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.