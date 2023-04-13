Trabzonspor'da o isimle anlaşma sağlandı! Herkes ters köşe oldu... İşte takımın başında çıkacağı ilk maç

Önce Başkan Ahmet Ağaoğlu sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifalarıyla bir anda köklü bir değişime gitmek durumunda kalan son şampiyon Trabzonspor'da yeni başkan Ertuğrul Doğan olurken, teknik direktör arayışları hız kazanmıştı.
Karadeniz ekibinde Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Montella, Slaven Bilic gibi isimler gündeme gelirken, Başkan Ertuğrul Doğan herkesi ters köşe yaptı.
Bordo-mavili yönetim yaşanan bu belirsizliğe noktayı koymaya hazırlanırken, teknik direktör sorunu Andrea Pirlo ile son buluyor. Fatih Karagümrük'ten görüşme için izin alan Bordo-Mavililer, Andrea Pirlo ile büyük oranda anlaşma sağladı. Başkan Ertuğrul Doğan isim vermeden, İtalyan hocayı işaret etti.
Karagümrük'teki performansıyla alkış toplayan İtalyan çalıştırıcının yeni adresi Trabzonspor oluyor. Pirlo ile bir süredir temas halinde olan Bordo-Mavililer, anlaşmada son aşamaya geldi. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Trabzonspor'un yeni hocası Andrea Pirlo olacak.
Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan isim vermeden Andrea Pirlo'yu işaret etti. Şuan takım çalıştıran bir teknik direktörle görüşmelerde büyük yol kat ettiklerini ve yakın zamanda sonuç alacaklarını belirten Doğan, yeni hocanın yabancı olacağını söyledi.
Başkan Doğan, yeni teknik direktörün Beşiktaş maçına yetişmeyeceğini belirtti ve hocayla 2 yıllık planlama düşündüklerini kaydetti. Öte yandan yayıncı kuruluşta konuşan yorumcu Olcay Çakır, Trabzonspor'un dün akşam Andrea Pirlo ile görüştüğünü büyük ihtimalle anlaştığını söyledi.