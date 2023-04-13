Trabzonspor'da o isimle anlaşma sağlandı! Herkes ters köşe oldu... İşte takımın başında çıkacağı ilk maç

Bordo-mavili yönetim yaşanan bu belirsizliğe noktayı koymaya hazırlanırken, teknik direktör sorunu Andrea Pirlo ile son buluyor. Fatih Karagümrük'ten görüşme için izin alan Bordo-Mavililer, Andrea Pirlo ile büyük oranda anlaşma sağladı. Başkan Ertuğrul Doğan isim vermeden, İtalyan hocayı işaret etti.