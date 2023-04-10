Trabzonspor'da Sergen Yalçın ile ikinci görüşme iptal! Yeni teknik direktörü Fenerbahçe getirdi

Tüm bunlar yaşanırken, Trabzonspor'da teknik direktörlük için Çağdaş Atan'da karar kılındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Akşam'ın haberine göre; Kayserispor'un kupadan elenmesi sonrası Çağdaş Atan'a da izin çıktığı öğrenildi.