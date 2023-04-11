Trabzonspor'da toplantı sonrası karar! Ne Sergen, ne Montella... Tam 8 yıl sonra dönüyor

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYOR

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve Avrupa'da Tottenham galibiyeti ve Liverpool'u elemesiyle büyük sükse yaratan Slaven Bilic, son olarak Watford'u çalıştırıyordu. Mart ayında buradaki görevinden ayrılan Hırvat çalıştırıcı, Premier Lig ekibi West Ham United'ın yanı sıra Hajduk Split, Lokomotiv Moskova, Al-Ittihad, West Bromwich Albion ve BJ Guoan gibi takımlarda görev aldı. Kariyerinin dönüm noktasını Hırvatistan Milli Takımı'nda geçiren Bilic, EURO 2008'de Milli Takımımıza karşı da rakip olup unutulmaz maç sonunda elenmişti.