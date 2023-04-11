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Trabzonspor'da toplantı sonrası karar! Ne Sergen, ne Montella... Tam 8 yıl sonra dönüyor

11.04.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin çok altında bir grafik çizen Trabzonspor'da köklü bir değişim yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası Ertuğrul Doğan başkanlık koltuğuna otururken, istifa eden bir diğer isim olan Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Bordo-mavililer listenin başına çok konuşulacak bir ismi yazdı. İşte detaylar...

Türk futbolseverlerin oldukça yakında tanıdığı, son olarak İngiliz ekibi Watford'u çalıştırmış olan tecrübeli teknik adam Slaven Bilic için Süper Lig yolu göründü. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü olan Bilic, 8 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor...

Önce Başkan Ahmet Ağaoğlu sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifalarıyla bir anda köklü bir değişime gitmek durumunda kalan son şampiyon Trabzonspor'da yeni başkan Ertuğrul Doğan olurken, teknik direktör arayışları hız kazanmıştı.

Karadeniz ekibi için Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Montella ve birçok isim gündeme gelirken, Hırvat teknik adam Slaven Bilic için devreye şartlarda anlaşması halinde tecrübeli hocayı şehre getirip imza attıracağı öğrenildi.

TOPLANTI SONRASI KARAR 

TOPLANTI SONRASI KARAR 

Abdullah Avcı ve Orhan Ak ile yollarını ayıran ve kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen son şampiyon Trabzonspor, harıl harıl teknik direktör arayışına geçti. Karadeniz ekibinde gerçekleşen son yönetim kurulu toplantısında ise sürpriz bir isim gündeme geldi.

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYOR 

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYOR 

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve Avrupa'da Tottenham galibiyeti ve Liverpool'u elemesiyle büyük sükse yaratan Slaven Bilic, son olarak Watford'u çalıştırıyordu. Mart ayında buradaki görevinden ayrılan Hırvat çalıştırıcı, Premier Lig ekibi West Ham United'ın yanı sıra Hajduk Split, Lokomotiv Moskova, Al-Ittihad, West Bromwich Albion ve BJ Guoan gibi takımlarda görev aldı. Kariyerinin dönüm noktasını Hırvatistan Milli Takımı'nda geçiren Bilic, EURO 2008'de Milli Takımımıza karşı da rakip olup unutulmaz maç sonunda elenmişti.

89 MAÇA ÇIKMIŞTI 

89 MAÇA ÇIKMIŞTI 

54 yaşındaki Slaven Bilic, Beşiktaş'ta 89 maça çıkarken bu maçlarda 1,82 puan ortalaması tutturmuştu. Sahada yansıttığı oyunla taraftarların büyük beğenisini kazanan Bilic, Türkiye'de derbi maçlarda aldığı sonuçlarla eleştirilmişti. Büyük maçları kazanmakta sorun yaşayan Hırvat teknik adam, kariyerinin devamında bu sorunu da çözmüş gibi görünüyor.

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