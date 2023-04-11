Trabzonspor'da toplantı sonrası karar! Ne Sergen, ne Montella... Tam 8 yıl sonra dönüyor

Türk futbolseverlerin oldukça yakında tanıdığı, son olarak İngiliz ekibi Watford'u çalıştırmış olan tecrübeli teknik adam Slaven Bilic için Süper Lig yolu göründü. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü olan Bilic, 8 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor...
Önce Başkan Ahmet Ağaoğlu sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifalarıyla bir anda köklü bir değişime gitmek durumunda kalan son şampiyon Trabzonspor'da yeni başkan Ertuğrul Doğan olurken, teknik direktör arayışları hız kazanmıştı.
Karadeniz ekibi için Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Montella ve birçok isim gündeme gelirken, Hırvat teknik adam Slaven Bilic için devreye şartlarda anlaşması halinde tecrübeli hocayı şehre getirip imza attıracağı öğrenildi.
Abdullah Avcı ve Orhan Ak ile yollarını ayıran ve kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen son şampiyon Trabzonspor, harıl harıl teknik direktör arayışına geçti. Karadeniz ekibinde gerçekleşen son yönetim kurulu toplantısında ise sürpriz bir isim gündeme geldi.
2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve Avrupa'da Tottenham galibiyeti ve Liverpool'u elemesiyle büyük sükse yaratan Slaven Bilic, son olarak Watford'u çalıştırıyordu. Mart ayında buradaki görevinden ayrılan Hırvat çalıştırıcı, Premier Lig ekibi West Ham United'ın yanı sıra Hajduk Split, Lokomotiv Moskova, Al-Ittihad, West Bromwich Albion ve BJ Guoan gibi takımlarda görev aldı. Kariyerinin dönüm noktasını Hırvatistan Milli Takımı'nda geçiren Bilic, EURO 2008'de Milli Takımımıza karşı da rakip olup unutulmaz maç sonunda elenmişti.
54 yaşındaki Slaven Bilic, Beşiktaş'ta 89 maça çıkarken bu maçlarda 1,82 puan ortalaması tutturmuştu. Sahada yansıttığı oyunla taraftarların büyük beğenisini kazanan Bilic, Türkiye'de derbi maçlarda aldığı sonuçlarla eleştirilmişti. Büyük maçları kazanmakta sorun yaşayan Hırvat teknik adam, kariyerinin devamında bu sorunu da çözmüş gibi görünüyor.