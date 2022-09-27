Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

Bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de geleceğin en değerlisi olarak gösterilen isim şüphesiz Arda Güler... Herkesin üzerine titrediği genç yıldız için günden güne yeni gelişmeler yaşanırken, dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

Ali Koç'un, Arda Güler için devreye girip sarı-lacivertli formayı giydirmeden önce genç oyuncuyu Beşiktaş, Trabzonspor ve Altınordu da istediği biliniyordu. Hatta Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın özel isteğiyle Trabzonspor geçen sezon Arda Güler için Fenerbahçe’ye kiralama teklifi bile yaptı.

Fenerbahçe eski yöneticisi Alper Pirşen’in geçen sezon "Arda öyle bilinmeyen bir oyuncu değildi. Beşiktaş, Trabzonspor ve Altınordu da istemişti onu. Ali Koç devreye girdi ve Arda'yı kulübe kazandırdı. Herkes biliyordu onun yeteneğini. Daha bu sezon başında Trabzonspor Arda için kiralama teklifi yaptı" şeklinde yaptığı konuşması sonrası sürpriz bir detay ortaya çıktı.

ARDA GÜLER'İ VER...

Avcı geçen sezon Bursaspor’dan Taha, Batuhan ve Kerem, Leverkusen’den Emrehan ve Altınordu’dan Enis’i istedi ve aldı. İstediği isimler arasında Arda Güler de yer alıyordu. Avcı’nın amacı Arda’yı Trabzonspor U-19 takımında oynatmaktı. Orada kendisine profesyonel sözleşme imzalatarak Trabzonspor’un oyuncusu yapmaktı. İddiaya göre Avcı, Trabzonspor’un alt yapısından yetişen bir kaç genç yıldız adayını Arda Güler’e karşılık Fenerbahçe’ye vermeye ise dünden razı.

FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ...

Henüz 17 yaşında olan Arda Güler, Fenerbahçe'nin geleceği olarak gösteriliyor. 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye kazandırılan Arda Güler, yaşıtları arasındaki en değerli oyuncu konumunda. Fenerbahçe ile de 2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

JESUS: GELİŞTİRMESİ GEREKEN ŞEYLER VAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Arda Güler için erken olduğunu düşünüyor. Arda Güler'in henüz 17 yaşında olduğunu belirten Jesus, genç oyuncu için, ''Arda Güler, henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor ama geliştirmesi gereken şeyler var. Oyuncunun değerini ve yeteneğini biliyoruz. Ama adım adım ögrenmeli. Henüz fiziksel olarak çok güçlü değil. Topsuz oyunda çok hızlı değil.'' yorumlarında bulundu.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Arda Güler, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Jorge Jesus'un 7 maçta 154 dakika şans verdiği genç oyuncu, bu kısa süreye 2 de gol sığdırdı. Arda Güler son olarak sağlık problemi nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.