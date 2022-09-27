SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

27.09.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe altyapısından yetişerek gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin taktirini toplamayı başaran genç yıldız Arda Güler, gündemden düşmüyor. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı öğrenilen genç yıldız Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi beklenirken, bu kez Trabzonspor'un kendisi için teklif yaptığı iddialarıyla gündemde. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de geleceğin en değerlisi olarak gösterilen isim şüphesiz Arda Güler... Herkesin üzerine titrediği genç yıldız için günden güne yeni gelişmeler yaşanırken, dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

Ali Koç'un, Arda Güler için devreye girip sarı-lacivertli formayı giydirmeden önce genç oyuncuyu Beşiktaş, Trabzonspor ve Altınordu da istediği biliniyordu. Hatta Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın özel isteğiyle Trabzonspor geçen sezon Arda Güler için Fenerbahçe’ye kiralama teklifi bile yaptı.

Fenerbahçe eski yöneticisi Alper Pirşen’in geçen sezon "Arda öyle bilinmeyen bir oyuncu değildi. Beşiktaş, Trabzonspor ve Altınordu da istemişti onu. Ali Koç devreye girdi ve Arda'yı kulübe kazandırdı. Herkes biliyordu onun yeteneğini. Daha bu sezon başında Trabzonspor Arda için kiralama teklifi yaptı" şeklinde yaptığı konuşması sonrası sürpriz bir detay ortaya çıktı.

ARDA GÜLER'İ VER...

kapak_153753

Avcı geçen sezon Bursaspor’dan Taha, Batuhan ve Kerem, Leverkusen’den Emrehan ve Altınordu’dan Enis’i istedi ve aldı. İstediği isimler arasında Arda Güler de yer alıyordu. Avcı’nın amacı Arda’yı Trabzonspor U-19 takımında oynatmaktı. Orada kendisine profesyonel sözleşme imzalatarak Trabzonspor’un oyuncusu yapmaktı. İddiaya göre Avcı, Trabzonspor’un alt yapısından yetişen bir kaç genç yıldız adayını Arda Güler’e karşılık Fenerbahçe’ye vermeye ise dünden razı.

FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ...

imzaarda

Henüz 17 yaşında olan Arda Güler, Fenerbahçe'nin geleceği olarak gösteriliyor. 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye kazandırılan Arda Güler, yaşıtları arasındaki en değerli oyuncu konumunda. Fenerbahçe ile de 2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

JESUS: GELİŞTİRMESİ GEREKEN ŞEYLER VAR

kapak_093313

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Arda Güler için erken olduğunu düşünüyor. Arda Güler'in henüz 17 yaşında olduğunu belirten Jesus, genç oyuncu için, ''Arda Güler, henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor ama geliştirmesi gereken şeyler var. Oyuncunun değerini ve yeteneğini biliyoruz. Ama adım adım ögrenmeli. Henüz fiziksel olarak çok güçlü değil. Topsuz oyunda çok hızlı değil.'' yorumlarında bulundu.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

arda-guler-jesus-aa_16_9_1660599189

Arda Güler, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Jorge Jesus'un 7 maçta 154 dakika şans verdiği genç oyuncu, bu kısa süreye 2 de gol sığdırdı. Arda Güler son olarak sağlık problemi nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika fenerbahçe Şampiyonluk aday ak sezon pirşen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya dava etti!

Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya dava etti!

Volkan Demirel kanunları! İlk ayrılık geldi...

Volkan Demirel kanunları! İlk ayrılık geldi...

Galatasaray'ın eski yıldızı Selçuk İnan'dan taraftarları kızdıran Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın eski yıldızı Selçuk İnan'dan taraftarları kızdıran Fenerbahçe açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.