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Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

17.08.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ajax'a transfer süreci tamamlanma aşamasında olan Ahmetcan Kaplan, kafileyle dönmeyerek Hollanda'ya geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, kente döndü.

Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla öğle saatlerinde havalandıkları Kopenhag'dan yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı.

Havalimanı çıkışında az sayıda taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla fotoğraf çektirerek forma imzalattı.

- Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı

Trabzonspor'da Ajax'a transferi tamamlanma aşamasında olan genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı.

Ajax ile sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, Danimarka'dan kente dönmeyerek Hollanda'ya geçti.

Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

- Ajax'a transfer süreci tamamlanma aşamasında olan Ahmetcan Kaplan, kafileyle dönmeyerek Hollanda'ya geçti

Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

Trabzonspor, Danimarka'dan döndü

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Trabzonspor Danimarka futbol

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