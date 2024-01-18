Trabzonspor derbisinde sahada olacak mı? Okan Buruk'tan Ümraniyespor maçının ardından Icardi açıklaması

"SAKATLIK YOK ÇOK ŞÜKÜR"

"Oyuncularımızı hazır tutmak istedik. Oyun içi değişiklikleri doğru zamanlamayla yaptık. Lig maçı için de kısa bir süre var. İstediğimiz gibi bitti. Sakatlık yok, çok şükür. Kazandık. Çok pozisyona girdik ama attığımız gol ile girdiğimiz pozisyon arasında fark var. Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyoruz. Çok önemli ve değerli bir kupa. En çok kazanan takımız. Hedefimiz tekrar kazanmak."