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Trabzonspor derbisinde sahada olacak mı? Okan Buruk'tan Ümraniyespor maçının ardından Icardi açıklaması

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.01.2024 23:41 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk en çok merak edilen konuların başında gelen Icardi'nin durumu hakkında da konuştu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Tur mücadelesinde Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşılaşırken mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Buruk açıklamasında son durumu çok merak edilen Icardi için de açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
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"HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ" 

"HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ" 

"Maç öncesi aslında düşündüğümüz, hem başlangıç 11'imiz hem devamındaki değişikliklerimiz istediğimiz gibi gitti. Bu olumlu. Bazı oyuncuları farklı mevkilerde denedik. Zaha'yı forvette, uzun bir süre kullandık. Barış sağ bekte oynadı. Birçok oyuncuyu kullanmaya çalıştık. Genç oyuncular girdi, keşke hepsini oynatabilseydik. Onlar da bizi çok sevindiriyor. Bir anlamda yarış var."

"SAKATLIK YOK ÇOK ŞÜKÜR"

"SAKATLIK YOK ÇOK ŞÜKÜR"

"Oyuncularımızı hazır tutmak istedik. Oyun içi değişiklikleri doğru zamanlamayla yaptık. Lig maçı için de kısa bir süre var. İstediğimiz gibi bitti. Sakatlık yok, çok şükür. Kazandık. Çok pozisyona girdik ama attığımız gol ile girdiğimiz pozisyon arasında fark var. Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyoruz. Çok önemli ve değerli bir kupa. En çok kazanan takımız. Hedefimiz tekrar kazanmak."

"BİR SÜRÜ DEDİKODU, HİKAYE" 

"BİR SÜRÜ DEDİKODU, HİKAYE" 

"Biz her şeyi planlıyoruz ama çok fazla dedikodu, yalan haberler var. Bir şekilde içerinin karıştırılmaya çalışılıyor. Net söylüyorum. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar diyorum. Davinson'un sakatlığı, programı da belliydi. Bir sürü hikaye dolaştı. Aynı şekilde Icardi ve diğer oyuncularla ilgiliydi. Planladığımız Davinson'un kupa maçında süre alması ve sonra dönmesiydi. Bugün başladık. Bundan sonraki maçlarda kullanabiliriz."

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

"Icardi'nin gözündeki kırık ve ayağındaki sakatlıkla birlikte program çizdik, dinlenme süresi verdik. Antrenmanları başladı. Bu sabah antrenmanını yaptı. Bundan sonraki süreçte hazırlayacağız, hem fiziksel hem ayağındaki yüzündeki sakatlıkla ilgili doktor görüşlerini söyleyecek. İnanıyorum ki en kısa zamanda tekrar bizimle olacak. Olumlu ve pozitif döndü."

"ŞAMPİYONLUĞA AÇ G.SARAY VAR" 

"ŞAMPİYONLUĞA AÇ G.SARAY VAR" 

"İçeride takımın güçlü olduğunu göstereceğiz. Hepimiz çok mutluyuz. Galatasaray hedef yürüyüşüne şu anda başladı. Zorlu bir sene. Çok fazla maç oynuyoruz. Tekrar şampiyonluğa aç bir Galatasaray var. Sahada gerekeni yapacağız. Taraftarımız yanımızda. Camia olarak bir araya gelmemiz ve Galatasaray'ın gücüne, başarısına odaklanmalıyız. Kazandıkça enerji yükselecek."

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Okan Buruk son dakika galatasaray icardi Ziraat Türkiye Kupası buruk iyet
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